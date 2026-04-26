Eccellenza, il Formigine pareggia a Brescello e vede la salvezza diretta

Il pareggio per 1-1 tra Brescello Piccardo e Real Formigine restituisce un verdetto agrodolce: se da un lato i padroni di casa devono dire addio ai sogni playoff, dall'altro i modenesi portano a casa un punto vitale per continuare a credere nella salvezza diretta. La gara del 'Morelli', giocata sotto un caldo opprimente, è stata segnata soprattutto dal saluto di mister Andrea Fontana, che dopo sette anni tra settore giovanile e prima squadra chiude il suo ciclo sulla panchina gialloblù.

Il primo tempo vede un Real Formigine più pimpante, capace di mettere in difficoltà la retroguardia locale con scambi rapidi. Al 22’ gli ospiti sfiorano il vantaggio con Salvatore Ferrara, ma Brevini compie un miracolo salvando sulla linea. Il match sembra destinato a chiudersi a reti bianche prima dell'intervallo, ma al 45’ proprio Salvatore Ferrara decide di rompere l'equilibrio: la sua punizione dal limite è una traiettoria perfetta che si incastona nel 'sette', rendendo vano il volo di Giaroli.

Nella ripresa il Brescello rientra con un piglio diverso. Dopo un brivido corso su una ripartenza di P. Ferrara sventata da Giaroli, i locali trovano il pari al 60’: Fomov recupera un pallone contestato (proteste ospiti per un presunto fallo) e innesca Truffelli, il cui cross basso è un invito a nozze per Fanti, che insacca il gol dell'1-1.

Il clima si scalda, non solo per la temperatura: al 65’ un alterco tra Contini e Depietri costringe l'arbitro Domeniconi agli straordinari per evitare che la situazione degeneri, optando per la diplomazia senza estrarre cartellini.

L'ultima parte di gara è un botta e risposta continuo. Giaroli è ancora provvidenziale su un'altra punizione velenosa del solito Ferrara, mentre sul fronte opposto Cocconi fallisce due clamorose occasioni per il sorpasso. Al 93’ l'ultimo brivido: un contatto sospetto tra Ferrara e Giaroli in uscita fa gridare il Formigine al rigore, ma la difesa di casa libera e sancisce la fine delle ostilità.

Il tabellino

BRESCELLO PICCARDO-REAL FORMIGINE 1-1

BRESCELLO PICCARDO: Giaroli, Monica (dal 9'st De Luca), Contini, Fanti, Mastaj, Fomov (dal 30'st Binini), Truffelli, Bouhali (dal 41'st Rossi), Cocconi, Zaccariello, Brevini (dal 30'st Iodice). A disp. Aimi, Buffagni, Bicaku, Carra, Notari. All. Fontana

REAL FORMIGINE: Clement, Barbetta, Diallo, Davoli (dal 40'pt Marverti), Maletti, Cristiani, Sighinolfi, Depietri Tonelli, Stanco (dal 42'st Napoli), S. Ferrara, P. Ferrara (dal 18'st Baldari). A disp. Carella, Ricci, Artiaco, Nocetti, Waddi, Rovatti. All. Cavalli

Arbitro: Domeniconi di Faenza (Cobzaru di Bologna e Panzavolta di Forlì)

Reti: al 45'pt S.

Ferrara, al 15'st Fanti

Note: ammoniti Brevini (B), Diallo (R)

Matteo Pierotti