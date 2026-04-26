Modena vince anche con Milano, ora è finale playoff quinto posto con Trento

Modena Volley vince anche gara 2 contro Milano per 3-1 e si qualifica alla finale playoff quinto posto, dove affronterà Trento. Modena parte con il sestetto composto da Tizi-Oualou al palleggio, Buchegger nel ruolo di opposto, Porro e Davyskiba in posto quattro, Sanguinetti-Mati al centro con Perry libero. Milano risponde con Kreling in cabina di regia, Reggers opposto, Ichino-Otsuka schiacciatori, Masulovic-Caneschi centrali con Catania libero. Avvio di gara equilibrato e caratterizzato dagli errori, l’ace di Sanguinetti vale il primo doppio vantaggio per Modena, 2-4. Reggers tiene in scia i suoi e la pipe di Otsuka porta avanti la squadra di Piazza, 8-7. Modena risponde con una buona serie in battuta di Buchegger. Si prosegue punto a punto, 13-12 e time-out chiamato da coach Giuliani. Milano prova l’allungo: prima il muro di Ichino, poi l’errore di Buchegger costringono Giuliani al secondo time out sul 20-16. Tizi-Oualou di seconda intenzione ferma la striscia di punti meneghina ma la squadra di casa riesce a mantenere il vantaggio creato e chiude il primo set sul 25-22. I gialloblù partono forte nella seconda frazione grazie ai tre ace consecutivi di Buchegger, 0-3.
Il tabellino
Allianz Milano – Valsa Group Modena 1-3. (25-22, 21-25, 23-25, 20-25)
Allianz Milano: Kreling 1, Otsuka 13, Masulovic 4, Reggers 19, Ichino 8, Caneschi 6, Catania (L), Rotty 1, Di Martino 2. N.E. Barbanti, Lindqvist. All. Piazza.
Valsa Group Modena: Tizi-Oualou 5, Porro 10, Mati 3, Buchegger 23, Davyskiba 15, Sanguinetti 9, Federici (L), Massari 1, Perry (L), Anzani 1. N.E. Tauletta, Bento, Ikhbayri, Giraudo. All. Giuliani.
ARBITRI: Zanussi, Zavater NOTE – Spettatori 1.919, durata set: 25’, 25’, 28’, 23’; tot: 101’.
MVP: Amir Tizi-Oualou (Valsa Group Modena).
Foto Modena Volley