Modena vince anche con Milano, ora è finale playoff quinto posto con Trento

Modena Volley vince anche gara 2 contro Milano per 3-1 e si qualifica alla finale playoff quinto posto, dove affronterà Trento. Modena parte con il sestetto composto da Tizi-Oualou al palleggio, Buchegger nel ruolo di opposto, Porro e Davyskiba in posto quattro, Sanguinetti-Mati al centro con Perry libero. Milano risponde con Kreling in cabina di regia, Reggers opposto, Ichino-Otsuka schiacciatori, Masulovic-Caneschi centrali con Catania libero. Avvio di gara equilibrato e caratterizzato dagli errori, l’ace di Sanguinetti vale il primo doppio vantaggio per Modena, 2-4. Reggers tiene in scia i suoi e la pipe di Otsuka porta avanti la squadra di Piazza, 8-7. Modena risponde con una buona serie in battuta di Buchegger. Si prosegue punto a punto, 13-12 e time-out chiamato da coach Giuliani. Milano prova l’allungo: prima il muro di Ichino, poi l’errore di Buchegger costringono Giuliani al secondo time out sul 20-16. Tizi-Oualou di seconda intenzione ferma la striscia di punti meneghina ma la squadra di casa riesce a mantenere il vantaggio creato e chiude il primo set sul 25-22. I gialloblù partono forte nella seconda frazione grazie ai tre ace consecutivi di Buchegger, 0-3.

Il tabellino

L’opposto austriaco mette a segno anche il primo muro della sfida per i suoi, poi Porro chiude uno scambio lungo che costringe Coach Piazza al time out sul 8-4. Davyskiba lasciato senza muro schiaccia sulla riga e tiene saldamente davanti i gialli, 8-14. Reggers sigla due ace consecutivi e riavvicina i suoi, 11-14. Tizi-Oualou prima serve Sanguinetti che realizza, poi si mette in proprio e appoggia a terra il 16-20. Jacopo Massari, subentrato al posto di Porro, chiude il secondo set sul 21-25 e porta i gialli in parità nel computo dei set, 1-1. Il terzo set prosegue punto a punto, al muro di Mati risponde Otsuka in attacco, 5-5. Primo break-point del set per Milano e time out di Modena, 13-11. Il muro di Buchegger ristabilisce la parità a quota 18. Porro si scatena nel finale, mette a segno due ace che valgono il doppio vantaggio modenese, 20-22. Milano, però, resta in partita e pareggia nuovamente i conti sul 23-23, time out Giuliani. Ci pensa Buchegger a chiudere il set con il suo quarto ace, 23-25. Milano parte meglio nel quarto set, muro di Caneschi e 5-3. Modena risponde con due punti in attacco di Buchegger, 6-8. Coach Piazza chiama il time out dopo il primo tempo di Sanguinetti, 9-11.Milano reagisce e torna avanti con il muro di Ichino, 13-12. Modena non ci sta: alza la qualità di muro e difesa, poi in attacco concretizza le occasioni create e vola sul 15-21 grazie all’ace di Porro. Sanguinetti chiude il match e Modena conquista l’accesso alla finale playoff quinto posto.

Allianz Milano – Valsa Group Modena 1-3. (25-22, 21-25, 23-25, 20-25)

Allianz Milano: Kreling 1, Otsuka 13, Masulovic 4, Reggers 19, Ichino 8, Caneschi 6, Catania (L), Rotty 1, Di Martino 2. N.E. Barbanti, Lindqvist. All. Piazza.

Valsa Group Modena: Tizi-Oualou 5, Porro 10, Mati 3, Buchegger 23, Davyskiba 15, Sanguinetti 9, Federici (L), Massari 1, Perry (L), Anzani 1. N.E. Tauletta, Bento, Ikhbayri, Giraudo. All. Giuliani.

ARBITRI: Zanussi, Zavater NOTE – Spettatori 1.919, durata set: 25’, 25’, 28’, 23’; tot: 101’.

MVP: Amir Tizi-Oualou (Valsa Group Modena).

Foto Modena Volley