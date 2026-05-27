Promozione, Ali Aden: 'Ringrazio il presidente Castelli ma il titolo del Terre non andrà al Formigine'

Sulla cessione del titolo di Eccellenza dal Terre di Castelli al Formigine, è intervenuto Ali Aden, presidente del Terre, per fare chiarezza: 'Confermo che due settimane fa ho avuto una piacevole conversazione presso i miei uffici con Fabrizio Castelli (presidente del Formigine ndr), che dopo avermi illustrato il suo ambizioso progetto legato al settore giovanile, mi ha chiesto se ci sarebbe potuta essere un apertura in merito al passaggio del titolo del Terre di Castelli. Nient’altro altro. Difficilmente però credo si possa avverare la sua richiesta'.

E quindi il titolo andrà al Crer?

'In realtà ho un'altra soluzione che non voglio svelarvi adesso perché prima debbo proporla. Se non andrà in porto, sì, il titolo andrà al Crer'.

Matteo Pierotti