Prima categoria, playoff: il Fiorano supera il Traversetolo e si avvicina alla Promozione

Con una prestazione solida e di grande spessore, il Fiorano supera con merito lo scoglio dei quarti di finale dei play-off. I biancorossi sono padroni del campo per larghi tratti, dimostrando maturità nel capitalizzare le occasioni nei momenti chiave del match e blindando così la qualificazione per continuare la cavalcata verso la Promozione.

I padroni di casa prendono subito in mano il pallino del gioco, imponendo il proprio ritmo. Le verticalizzazioni rapide mettono in affanno la retroguardia ospite, anche se negli ultimi metri manca la necessaria lucidità e precisione sottoporta per sbloccare il risultato.

Cavoli ci prova prima con un colpo di testa a spiovere nel tentativo di scavalcare il portiere, ma Grossi non si lascia sorprendere. Poco dopo, lo stesso attaccante conclude a rete al culmine di una splendida azione corale, ma il tiro non ha fortuna.

A metà della prima frazione di gioco il Traversetolo lancia un improvviso squillo con Orlandini. Il suo insidioso tiro a giro mirato sul secondo palo viene però messo in angolo da un colpo di reni di Poli.

Al 28’ un clamoroso errore in disimpegno di Grossi, regala palla a Nicioli fallisce un gol che sembrava già fatto.

Prima dell'intervallo è ancora Cavoli a rendersi pericoloso, ma il suo potente diagonale si spegne alto sopra la traversa. In pieno recupero il Fiorano reclama un calcio di rigore per un contatto molto dubbio in area ai danni di Nicioli, ma l'arbitro decide di proseguire.

La ripresa si apre con un brivido per il pubblico di casa. La difesa del Fiorano si fa trovare scoperta e Cavalca trova un'autostrada centrale, presentandosi a tu per tu con Poli. Il portiere di casa compie un vero e proprio miracolo in uscita e blinda la propria porta.

Scampato il pericolo, la gara vive una fase di sostanziale equilibrio fino all'episodio chiave che spacca in due il match. Nicioli salta con un colpo di testa il portiere e serve a Lotti l’assist per il gol del vantaggio.

A pochi minuti dal triplice fischio finale arriva il gol del raddoppio: il neo entrato Giovanardi raccoglie un cross perfetto proveniente da destra di Calò e sigla il definitivo 2-0 che consente ai biancorossi di continuare la strada verso la promozione.

Il tabellino

FIORANO-TEAM TRAVERSETOLO 2-0

Fiorano: Poli, Giovani, Mondini, Reggiani, Wusu, Pattuzzi, Cavoli, Cigarini (87’ Giglioli), Nicioli (81’ Giovanardi), Lotti (95’ Zanti), Calò (90’ Pellati). A disp: Varieschi, Kwakye, Malavasi, Fornasari, Rivi.

All: Virgilio.

Traversetolo: Grossi, Genitoni (80’ Traina), Oliviero (68’ Fisicaro), Capanni, Spagnoli (87’ Monteleone), Grendene, Cavalca (80’ Cortelazzi), D’Addio, Mastrangelo, Orlandini, Panaro (75’ Rama). A disp: Francia, De Waal, Ciccotto, Zavaroni. All: Delmonte.

Arbitro: Fabbri di Cesena (assistenti Pecoro e Zampaglione di Cesena)

Reti: 74’ Lotti, 86’ Giovanardi.

Note: Spettatori 250 circa. Recupero 2’ + 7’ (Nessun ammonito)

Matteo Pierotti