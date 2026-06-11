Promozione, il Fiorano conferma mister Virgilio e il suo staff

Il Fiorano continua a programmare il proprio futuro nel segno della continuità e dell'ambizione. Dopo lo straordinario traguardo della vittoria dei playoff, il direttore generale ha annunciato la riconferma in blocco dello staff tecnico che ha guidato la squadra al successo nella stagione appena terminata. Alla guida della prima squadra siederà ancora mister Matteo Virgilio, supportato dal vice Giuseppe Falco. Definito anche l'organigramma dirigenziale e di campo con le conferme chiave del direttore tecnico Alessio Celeste, del direttore sportivo Nicola Zannoni e del preparatore dei portieri Lino Riccio.

Sul fronte del mercato dei calciatori, la società biancorossa piazza un altro colpo in entrata: ufficiale l'innesto di Alessandro Bertolani, promettente centrocampista classe 2003 reduce da un'ottima stagione con la maglia del Baiso. Contestualmente, il Fiorano blindato alcune importanti pedine della rosa dell'ultimo campionato, ufficializzando le conferme di cinque elementi: i difensori Mitchel Amarte Wusu e Marco Mondini, i centrocampisti Marco Giovanardi e Gianmarco Cigarini, e l'attaccante Gianmarco Nicioli.

Stanno proseguendo i colloqui col resto della rosa e nei prossimi giorni verranno ufficializzate altre conferme e alcuni innesti dalla formazione Juniores.

Matteo Pierotti