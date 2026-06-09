Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Promozione, Fiorano, l'ennesimo capolavoro di Zannoni: 'Un trionfo di gruppo firmato Virgilio'

Promozione, Fiorano, l'ennesimo capolavoro di Zannoni: 'Un trionfo di gruppo firmato Virgilio'

'Questo traguardo appartiene interamente ai ragazzi, capaci di creare un'alchimia unica che andava oltre il rettangolo di gioco'

2 minuti di lettura

'Non parliamo di un miracolo sportivo, ma siamo molto vicini a qualcosa del genere. Abbiamo allungato la stagione di un mese e i ragazzi sono arrivati al traguardo avendo dato davvero tutto, raschiando ogni singola goccia di energia'. Il direttore sportivo Nicola Zannoni si gode la grande impresa del suo Fiorano, capace di riconquistare la Promozione dopo un solo anno di purgatorio, grazie al blitz nella finalissima playoff regionale contro lo Sporting Vado, decisa sul neutro di San Felice da una perla balistica di Calò.

Per il dirigente si tratta dell'ennesimo sigillo di una carriera costellata di promozioni in serie, un cammino vincente inaugurato ai tempi della Pgs Smile e proseguito poi a Ganaceto. Al suo fianco, come sempre, il fidato timoniere Matteo Virgilio in panchina e, nelle ultime tre stagioni, il prezioso supporto del direttore tecnico Alessio Celeste.

'Dopo la scelta del Ganaceto, la scorsa estate, di non iscrivere la squadra trasferendo il titolo a Soliera — svela Zannoni — io, il mister e Celeste ci siamo trovati improvvisamente spiazzati. Per questo il nostro ringraziamento va al presidente Michele Iacaruso, che ci ha prospettato un progetto solido e ambizioso per riportare immediatamente il Fiorano dove merita.

Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
La nostra priorità iniziale sarebbe stata quella di mantenere la categoria, ma la piazza di Fiorano ci ha convinto subito per serietà e lungimiranza. Essendo arrivati a giugno inoltrato il tempo per trattare era pochissimo; abbiamo così scelto di puntare su 'blocchi' di giocatori già collaudati: i ragazzi storici della Pgs Smile, con cui salimmo in Promozione, e lo zoccolo duro del Colombaro che vinse la coppa tre anni fa. Elementi di qualità e abituati a vincere'.

Una scommessa vinta su tutti i fronti, propiziata dal lavoro sul campo dello staff tecnico: 'Il merito principale va a un allenatore con la 'A' maiuscola come Virgilio. Lavoro con lui da otto anni e so perfettamente quanto incida il suo valore nella gestione e nella crescita costante del gruppo'.

In campionato solo la corazzata Polinago è riuscita a tenersi dietro i biancorossi: 'Hanno disputato una stagione stratosferica e hanno vinto con pieno merito. Noi, però, siamo stati bravi a non mollare, arrivando al rush finale con la testa giusta e una condizione fisica invidiabile, come dimostrano le otto vittorie consecutive con cui abbiamo chiuso l'anno. Affrontare i playoff regionali è stata un'autentica maratona, giocando un mese in più sotto il caldo e contro avversari durissimi.

Ma dopo il successo nella finale di girone contro la Mirandolese ho capito che saremmo andati lontano: subire un solo gol in quattro partite di post-season fotografa alla perfezione la nostra solidità. Questo traguardo appartiene interamente ai ragazzi, capaci di creare un'alchimia unica che andava oltre il rettangolo di gioco. Con questa forza interiore e questo spirito di sacrificio siamo riusciti a superare anche squadre sulla carta più dotate tecnicamente, centrando un obiettivo splendido che, a maggio, era tutt'altro che scontato'.

Matteo Pierotti

Foto dell'autore

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Prima categoria, il Fiorano sale in Promozione

Prima categoria, il Fiorano sale in Promozione

Prima categoria, Fiorano vittoria in rimonta e Promozione ad un passo

Prima categoria, Fiorano vittoria in rimonta e Promozione ad un passo

Prima categoria, playoff: il Fiorano supera il Traversetolo e si avvicina alla Promozione

Prima categoria, playoff: il Fiorano supera il Traversetolo e si avvicina alla Promozione

Prima categoria playoff: il Fiorano supera la Mirandolese e passa alla fase regionale

Prima categoria playoff: il Fiorano supera la Mirandolese e passa alla fase regionale

Fiorano, festa per i 103 anni di Maria Rosa Oliveto

Fiorano, festa per i 103 anni di Maria Rosa Oliveto

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Antonelli da manuale: in pole a Monaco davanti a Verstappen. Seconda fila per le Ferrari

Antonelli da manuale: in pole a Monaco davanti a Verstappen. Seconda fila per le Ferrari

Formula 1, in Canada poker di Antonelli: Hamilton secondo davanti a Verstappen. Leclerc quarto

Formula 1, in Canada poker di Antonelli: Hamilton secondo davanti a Verstappen. Leclerc quarto

MotoGp, Acosta in pole a Catalogna: Morbidelli è secondo, cade Bezzecchi

MotoGp, Acosta in pole a Catalogna: Morbidelli è secondo, cade Bezzecchi

La Ferrari elettrica parte malissimo: il titolo crolla in Borsa. Montezemolo: 'Si rischia la distruzione di un mito'

La Ferrari elettrica parte malissimo: il titolo crolla in Borsa. Montezemolo: 'Si rischia la distruzione di un mito'

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Modena Calcio, la serie A può attendere: con Bonato piano triennale per continuare a crescere

Modena Calcio, la serie A può attendere: con Bonato piano triennale per continuare a crescere

Dilettanti, scatta la corsa ai ripescaggi: i nuovi scenari dall'Eccellenza alla Seconda Categoria

Dilettanti, scatta la corsa ai ripescaggi: i nuovi scenari dall'Eccellenza alla Seconda Categoria

Ritorno in gialloblù: Nereo Bonato nuovo DS del Modena

Ritorno in gialloblù: Nereo Bonato nuovo DS del Modena

Equitazione, la modenese Sandrolini vince i regionali altezza 125 cm

Equitazione, la modenese Sandrolini vince i regionali altezza 125 cm