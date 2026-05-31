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Prima categoria, Fiorano vittoria in rimonta e Promozione ad un passo

Prima categoria, Fiorano vittoria in rimonta e Promozione ad un passo

Domenica la finale dei playoff contro lo Sporting Vado, chi vince sale in Promozione, chi perde è quasi certo del ripescaggio

2 minuti di lettura

Vittoria di carattere per il Fiorano, che batte in rimonta il Reno Molinella per 2-1, doma l'afa opprimente e strappa il pass per la finalissima playoff. L'avvio è shock per i padroni di casa: dopo appena quattro minuti, Varieschi travolge Vaccari in area concedendo un penalty che Mazzoni trasforma con freddezza. Sotto di un gol, la reazione del Fiorano è da grande squadra: passano cinque minuti e, sugli sviluppi di un corner di Cavoli, Lotti si avventa sul secondo palo e di testa firma l'1-1. Nella parte centrale del match il caldo torrido si fa sentire, i ritmi calano vistosamente e le occasioni latitano da una parte e dall'altra. La fiammata che decide l'incontro arriva al 78’: Nicioli brucia la difesa ospite sul filo del fuorigioco e viene steso dal portiere Vespucci in uscita disperata. Dagli undici metri Cigarini è glaciale e ribalta il risultato. Nel lunghissimo recupero il Reno Molinella si riversa in avanti alla disperata, ma i tentativi di Saveri e Mazzoni non spaventano la retroguardia di casa. Al triplice fischio esplode la gioia di mister Virgilio, che applaude i suoi ragazzi per la grande prova di maturità e lancia la sfida in vista dell'ultimo atto della stagione.

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E domenica la finale dei playoff contro lo Sporting Vado, chi vince sale in Promozione, chi perde è quasi certo del ripescaggio.

Il tabellino

FIORANO – RENO MOLINELLA 2-1 (pt 1-1)

FIORANO: Varieschi, Giovani, Mondini, Reggiani, Wusu, Malavasi, Cavoli (83’ Zanti), Cigarini (79’ Giglioli), Nicioli, Lotti (93’ Munari), Calò (35’ Giovanardi). A disposizione: Ventimiglia, Kwakye, Antonioni, Rivi. Allenatore: Virgilio.

RENO MOLINELLA: Vespucci, Gasparro, Sarto, Chiarini M. (65’ Fabbri), Amadori (93’ Saveri), Madhkour (63’ Fernandes), Maione, Foschini, Vaccari (65’ Karapaci), Mazzoni, Bianchi. A disposizione: Simone, Henriques, Mantovani, Vogli, Chiarini S. Allenatore: Fantuzzi.

ARBITRO: Crociani di Cesena (Assistenti: Gagliani e Pisu di Cesena).

RETI: 4’ rig. Mazzoni, 9’ Lotti, 78’ rig. Cigarini.

NOTE: Spettatori 200 circa. Recupero: 2’ p.t., 6’ s.t. Espulsi: al 68’ il tecnico Virgilio per doppio giallo; all’82’ Simone dalla panchina. Ammoniti: il tecnico Fantuzzi, Varieschi, Zanti, Antonioni.

Matteo Pierotti

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Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

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