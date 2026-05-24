Formula 1, in Canada poker di Antonelli: Hamilton secondo davanti a Verstappen. Leclerc quarto
Dopo quasi metà gara di battaglie tra Russell e Antonelli, a decidere la sfida è il ritiro per un problema tecnico del pilota inglese
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