Formula 1, in Canada poker di Antonelli: Hamilton secondo davanti a Verstappen. Leclerc quarto

Kimi Antonelli vince a Montreal il suo quarto Gran Premio consecutivo. Dopo quasi metà gara di battaglie tra Russell e Antonelli, a decidere la sfida è il ritiro per un problema tecnico del pilota inglese al trentesimo giro. Sul podio canadese con Antonelli salgono nell'ordine Lewis Hamilton e Max Verstappen: il sette volte iridato bracca e poi supera a sette giri dal termine la Red Bull dell'olandese. Si ferma ai piedi del podio Charles Leclerc.



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