Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Antonelli inarrestabile, vince anche il GP di Monaco: Hamilton è secondo

Antonelli inarrestabile, vince anche il GP di Monaco: Hamilton è secondo

Terza piazza sfumata nel finale per Charles Leclerc, che finisce a muro a causa di un presunto problema ai freni

1 minuto di lettura

Andrea Kimi Antonelli ormai è inarrestabile. Il pilota della Mercedes domina incontrastato il Gran Premio di Monaco 2026 di Formula 1 e porta a casa la sua quinta vittoria consecutiva. Il leader del Mondiale non lascia alcuno scampo agli inseguitori e, nonostante safety car e bandiera rossa, ha la meglio su Lewis Hamilton, che porta nuovamente la Ferrari al secondo posto. Pierre Gasly (Alpine) è terzo sul traguardo, ma scivola al settimo posto dopo 5″ di penalità. A prendersi il podio è la Red Bull di Isack Hadjar, che precede la McLaren di Oscar Piastri, quarto. Terza piazza sfumata nel finale per Charles Leclerc, che finisce a muro a causa di un presunto problema ai freni. L’altra Mercedes di George Russell, per via di una penalità, finisce fuori dalla zona punti, in quattordicesima posizione.

La gara di Max Verstappen termina prima del previsto a causa di un problema al momento della partenza, che lo costringe al ritiro. Stessa sorte anche per Lando Norris, che chiude un weekend disastroso con la McLaren. Completano la top 10 Liam Lawson, Arvid Lindblad (Racing Bulls), Alexander Albon (Williams), Esteban Ocon (Haas) e Sergio Perez (Cadillac).

Foto Italpress

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Antonelli da manuale: in pole a Monaco davanti a Verstappen. Seconda fila per le Ferrari

Antonelli da manuale: in pole a Monaco davanti a Verstappen. Seconda fila per le Ferrari

Ferrari conferma Leclerc: contratto prolungato con accordo pluriennale

Ferrari conferma Leclerc: contratto prolungato con accordo pluriennale

La 'messa al rogo' della Ferrari Luce dice molto di noi: è la condanna del diverso

La 'messa al rogo' della Ferrari Luce dice molto di noi: è la condanna del diverso

La Ferrari zero emissioni, tutta omissioni

La Ferrari zero emissioni, tutta omissioni

John Elkann ha presentato la Ferrari elettrica a Papa Leone

John Elkann ha presentato la Ferrari elettrica a Papa Leone

La Ferrari elettrica parte malissimo: il titolo crolla in Borsa. Montezemolo: 'Si rischia la distruzione di un mito'

La Ferrari elettrica parte malissimo: il titolo crolla in Borsa. Montezemolo: 'Si rischia la distruzione di un mito'

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Formula 1, in Canada poker di Antonelli: Hamilton secondo davanti a Verstappen. Leclerc quarto

Formula 1, in Canada poker di Antonelli: Hamilton secondo davanti a Verstappen. Leclerc quarto

MotoGp, Acosta in pole a Catalogna: Morbidelli è secondo, cade Bezzecchi

MotoGp, Acosta in pole a Catalogna: Morbidelli è secondo, cade Bezzecchi

Olympius Cup, l'istituto Fermi di Modena si aggiudica la quarta edizione

Olympius Cup, l'istituto Fermi di Modena si aggiudica la quarta edizione

Incubo al Braglia: Modena fuori dai play-off

Incubo al Braglia: Modena fuori dai play-off

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti MotoGP, Marquez domina in Ungheria: vince davanti ad Acosta e Bagnaia

MotoGP, Marquez domina in Ungheria: vince davanti ad Acosta e Bagnaia

MotoGp, Marc Marquez si prende la pole in Ungheria

MotoGp, Marc Marquez si prende la pole in Ungheria

Eccellenza, nasce l'Academy Cittadella con bomber Guidone in panchina

Eccellenza, nasce l'Academy Cittadella con bomber Guidone in panchina

Cittadella, nasce il progetto Under 23: rilevato il titolo del Terre dei Castelli per l'Eccellenza

Cittadella, nasce il progetto Under 23: rilevato il titolo del Terre dei Castelli per l'Eccellenza