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Serie D, il Cittadella saluta anche Riccò

Serie D, il Cittadella saluta anche Riccò

Dopo la non conferma di Bob Fantazzi, ora tocca al team manager Simone Riccò

1 minuto di lettura

Continua il restyling dirigenziale alla Cittadella. Dopo la non conferma di Bob Fantazzi, ora tocca al team manager Simone Riccò.

Questo il comunicato della Cittadella Modena: 'Un sentito ringraziamento a Simone Riccò, Team Manager delle ultime quattro stagioni sportive. Entrato a luglio 2022, Simone è riuscito da subito a farsi ben volere da atleti e staff grazie alla sua disponibilità e gentilezza e, nel giro di pochi mesi, si è saputo affermare quale figura di riferimento nell'organizzazione e gestione degli aspetti operativi attinenti alla prima squadra. Con la promozione in Serie D, raggiunta a maggio 2024, Simone ha saputo perfettamente allinearsi alle crescenti esigenze ed aspettative della direzione sportiva, gestendo con professionalità e competenza le complessità derivanti dalla partecipazione al massimo campionato dilettantistico nazionale. A Simone va il saluto affettuoso da parte della famiglia Cittadella Modena, con l'augurio che possa cogliere in futuro tante soddisfazioni sui campi di calcio e nella vita privata'.

Intanto sul fronte campo, visto che Marzaglia sarà pronto solo da metà ottobre e col San Damaso non ci sono più rapporti dopo i problemi dell'ultima stagione, è probabile che le prime partite interne la Cittadella le giochi al Bergamini di San Felice, omologato per la Serie D.

Matteo Pierotti

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Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

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