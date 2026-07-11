Serie D, il Cittadella saluta anche Riccò

Continua il restyling dirigenziale alla Cittadella. Dopo la non conferma di Bob Fantazzi, ora tocca al team manager Simone Riccò.

Questo il comunicato della Cittadella Modena: 'Un sentito ringraziamento a Simone Riccò, Team Manager delle ultime quattro stagioni sportive. Entrato a luglio 2022, Simone è riuscito da subito a farsi ben volere da atleti e staff grazie alla sua disponibilità e gentilezza e, nel giro di pochi mesi, si è saputo affermare quale figura di riferimento nell'organizzazione e gestione degli aspetti operativi attinenti alla prima squadra. Con la promozione in Serie D, raggiunta a maggio 2024, Simone ha saputo perfettamente allinearsi alle crescenti esigenze ed aspettative della direzione sportiva, gestendo con professionalità e competenza le complessità derivanti dalla partecipazione al massimo campionato dilettantistico nazionale. A Simone va il saluto affettuoso da parte della famiglia Cittadella Modena, con l'augurio che possa cogliere in futuro tante soddisfazioni sui campi di calcio e nella vita privata'.

Intanto sul fronte campo, visto che Marzaglia sarà pronto solo da metà ottobre e col San Damaso non ci sono più rapporti dopo i problemi dell'ultima stagione, è probabile che le prime partite interne la Cittadella le giochi al Bergamini di San Felice, omologato per la Serie D.

Matteo Pierotti