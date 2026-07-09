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Seconda categoria, la Pgs Smile vuole risalire dopo due retrocessioni di fila

Seconda categoria, la Pgs Smile vuole risalire dopo due retrocessioni di fila

Dopo lo shock della doppia retrocessione consecutiva in due stagioni, che ha visto i formiginesi scivolare dalla Promozione fino alla Seconda categoria

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C’è una grandissima voglia di rivalsa all'interno dell'ambiente Pgs Smile. Dopo lo shock della doppia retrocessione consecutiva in due stagioni, che ha visto i formiginesi scivolare dalla Promozione fino alla Seconda categoria, la dirigenza ha deciso di voltare pagina per tentare l'immediata risalita. Le chiavi della ricostruzione sono state affidate al direttore sportivo Marco Casini, il quale ha posato il primo fondamentale tassello confermando in panchina mister Andrea Spigarelli, già promosso alla guida della prima squadra lo scorso febbraio dal settore Allievi.

«Partiamo con l'obiettivo dichiarato di lottare per tornare subito in Prima categoria – ha commentato con decisione il ds Casini – Negli ultimi quindici anni la Pgs Smile ha sempre navigato stabilmente tra la Prima e la Promozione, ed è lì che vogliamo ritornare. Sappiamo benissimo che non sarà una passeggiata, dato che affronteremo molte rivali ben attrezzate, ma inserendo i giusti giovani di valore abbiamo allestito una rosa decisamente competitiva».

Organigramma societario direttore sportivo: Casini Marco, staff tecnico e sanitario allenatore: Spigarelli Andrea.

La squadra

Portieri: Braglia Andrea ('01), Genesini Tommaso ('05, Madonnina), Avino Alessandro ('07), Rinaldi Matteo ('86).

Difensori: Baldini Davide ('06, Valsa), Bosi Samuele ('98, Monari Nasi), Prandi Riccardo ('06), Piacentini Carlo ('91), Schenetti Mirko ('86), Jakej Marco ('06, Solignano), Spano Alberto ('06, Solignano), Debiase Gabriele ('07).

Centrocampisti: Zanni Filippo ('05), Plessi Francesco ('97, Monari Nasi), Cavani Elia ('05), Ivancic Davide ('07), Zanni Alessandro ('08), Macorri Nicolò ('07), Iattici Filippo ('06), Boschetti Francesco ('02).

Attaccanti: Sammarco Pietro ('02), Grassi Andrea ('04), Jakej Denis ('06), Roncaglia Matteo ('06), Croce Daniele ('97, Solignano).

Matteo Pierotti

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Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

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