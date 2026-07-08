Lega Serie B: Carlo Rivetti entra nel direttivo

Si è tenuta questa mattina a Milano l’assemblea di Lega Serie B. Nel corso della stessa il Presidente del Modena FC Carlo Rivetti è stato eletto Consigliere.

E’ stato ricostituito il Consiglio Direttivo guidato della Lega Paolo Bedin, alla luce della decadenza dei membri le cui società di riferimento sono passati in altre categorie o, ancora, dove il ruolo di amministratore è cessato.

I nuovi consiglieri eletti oltre a Carlo Rivetti sono Rebecca Corsi (Vicepresidente e AD dell’Empoli FC), Carlo Costa (Vicepresidente del Fussball Club Südtirol), Francesco Dini (Presidente dell’US Cremonese), che si vanno ad aggiungere al Presidente del Mantova Filippo Piccoli, quello del Catanzaro Floriano Noto e ai consiglieri indipendenti Enrico Mambelli e Andrea Sartori. Eletto anche il nuovo Vicepresidente nella figura di Floriano Noto.



Nel frattempo, su Modena, prosegue a ritmi sostenuti la corsa all'abbonamento dei supporters canarini: ad oggi sono 1.604 le tessere sottoscritte. Ricordiamo le scadenze delle prelazioni: il 19 luglio quella per il mantenimento del posto della scorsa stagione, il 22 luglio sempre per i vecchi abbonati che però volessero cambiare posto. Dal 23 luglio la vendita sarà aperta a tutti. Punti vendita: Modena Store in via del Taglio 22, punti vendita Vivaticket e on line su Vivaticket.

