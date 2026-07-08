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Lega Serie B: Carlo Rivetti entra nel direttivo

Lega Serie B: Carlo Rivetti entra nel direttivo

Il nuovo assetto dell'organismo di cui da oggi fa parte anche il presidente del Modena Calcio è stato definito questa mattina a Milano. A Modena gli abbonamenti già sottoscritti superano i 1600. Dal 23 luglio in vendita per tutti

1 minuto di lettura

Si è tenuta questa mattina a Milano l’assemblea di Lega Serie B. Nel corso della stessa il Presidente del Modena FC Carlo Rivetti è stato eletto Consigliere.
E’ stato ricostituito il Consiglio Direttivo guidato della Lega Paolo Bedin, alla luce della decadenza dei membri le cui società di riferimento sono passati in altre categorie o, ancora, dove il ruolo di amministratore è cessato.
I nuovi consiglieri eletti oltre a Carlo Rivetti sono Rebecca Corsi (Vicepresidente e AD dell’Empoli FC), Carlo Costa (Vicepresidente del Fussball Club Südtirol), Francesco Dini (Presidente dell’US Cremonese), che si vanno ad aggiungere al Presidente del Mantova Filippo Piccoli, quello del Catanzaro Floriano Noto e ai consiglieri indipendenti Enrico Mambelli e Andrea Sartori. Eletto anche il nuovo Vicepresidente nella figura di Floriano Noto.

Nel frattempo, su Modena, prosegue a ritmi sostenuti la corsa all'abbonamento dei supporters canarini: ad oggi sono 1.604 le tessere sottoscritte. Ricordiamo le scadenze delle prelazioni: il 19 luglio quella per il mantenimento del posto della scorsa stagione, il 22 luglio sempre per i vecchi abbonati che però volessero cambiare posto. Dal 23 luglio la vendita sarà aperta a tutti. Punti vendita: Modena Store in via del Taglio 22, punti vendita Vivaticket e on line su Vivaticket.

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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