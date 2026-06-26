Ritiro dal 19 luglio, rientro l'1 agosto: ecco il programma dell'estate gialloblù

Le date che sanciranno l’inizio della nuova stagione del Modena FC sono state definite. Il raduno si terrà nel pomeriggio di lunedì 13 luglio allo Stadio Braglia per una prima seduta d’allenamento sul terreno dello Zelocchi alle ore 18. I canarini di Daniele Galloppa rimarranno tutta la settimana in città per un programma che prevede visite mediche, test fisico-atletici e doppie sedute d’allenamento allo Zelocchi fino a venerdì 17 luglio.



Nella mattinata di sabato 18 luglio la squadra partirà per il ritiro di Mezzana-Marilleva, dove alle ore 18 sosterrà anche il primo allenamento in altura. Il giorno dopo, domenica 19 luglio, ci sarà la prima amichevole dei gialloblù, sempre sul campo di Mezzana, contro i dilettanti della Alense, formazione militante nel campionato di Promozione trentina.



Amichevoli

Durante la fase di preparazione a Mezzana-Marilleva verranno disputate le seguenti amichevoli:

Domenica 19 luglio: Modena-Alense (Promozione) – Ore 18 – Campo Sportivo di Mezzana (TN).

Mercoledì 22 luglio: Modena-Nago Torbole (Promozione) – Ore 18 – Campo Sportivo di Mezzana (TN).

Sabato 25 luglio: Modena-Virtus Bolzano (Serie D) – Ore 18 – Campo Sportivo di Mezzana (TN).

Martedì 28 luglio: Cagliari-Modena – Ore 17 – Campo Sportivo di Temù (BS).

Sabato 1 agosto: Trento-Modena – Ore 17 – Stadio Briamasco di Trento.



Con la partita di Trento la squadra terminerà il ritiro e rientrerà a Modena nella serata del 1° agosto.

La ripresa degli allenamenti allo Zelocchi è prevista martedì 4 agosto. Prima del debutto in Coppa Italia Frecciarossa del 15 agosto, ore 20,45 allo Stadio “Penzo” di Venezia, il Modena disputerà altre 2 amichevoli allo Stadio “Braglia”: sabato 8 agosto: Modena-Fiorentina – ore 18, e domenica 9 agosto: Modena-Cittadella Vis Modena – ore 18.

