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Modena Calcio: ecco le tre maglie per la nuova stagione

Modena Calcio: ecco le tre maglie per la nuova stagione

Presentate insieme agli sponsor

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Un filo che attraversa la storia gialloblù e la riporta nel presente: Modena FC e New Balance lanciano le nuove divise ufficiali per la stagione 2026/27, sintesi di tradizione e innovazione. La maglia Home ripropone il giallo iconico con la banda blu orizzontale ispirata agli anni ’80, mentre la Away ribalta la palette con il blu dominante e dettagli gialli. Il Third Kit completa la collezione con un bianco essenziale segnato da una banda blu. Le nuove maglie saranno disponibili allo store di via del Taglio 22 dal 15 luglio e online dal 16 luglio.

 

Sul fronte delle partnership, il tessuto imprenditoriale modenese conferma il proprio sostegno alla squadra. Kerakoll resta Main Sponsor, Annovi Reverberi mantiene la presenza sul fronte maglia, Reflexallen rinnova il ruolo di Back Jersey Sponsor e Studio Appari conferma la sponsorizzazione sul pantaloncino. Una rete di aziende che ribadisce il legame tra club e territorio, condividendo valori di appartenenza, lavoro di squadra e ambizione.

 

New Balance, sponsor tecnico, introduce il materiale NB Dry, pensato per migliorare comfort e prestazioni grazie alla gestione dell’umidità. Il brand, forte di una lunga tradizione manifatturiera e di collaborazioni internazionali nel calcio, porta anche in questa stagione la propria visione orientata alle esigenze del giocatore.
La campagna di lancio porta la firma di CRSL Studio, con direzione artistica di Enrico Caputo e un team creativo composto da Benedetta Bellucci, Lorenzo Di Lernia, Alessandro Campisi, Greta Garuti e Ana Paula Avetti.

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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