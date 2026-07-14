Modena calcio, Gerli ceduto alla Cremonese, Caso confermato

Il Modena calcio ha ceduto a titolo definitivo alla Cremonese Fabio Gerli.

Arrivato nell’estate del 2020, Gerli ha vissuto sei stagioni in gialloblù collezionando 209 presenze ufficiali, 6 gol e 15 assist. Punto fermo del centrocampo canarino, ha contribuito da protagonista alla promozione in Serie B nella stagione 2021/22 e ha indossato anche la fascia da capitano.

'Il presidente Carlo Rivetti e tutto il Modena FC ringraziano Fabio, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera' - si legge in una nota.



Sempre sul mercato, è stato ufficializzato in mattinata il prolungamento del contratto di Giuseppe Caso, che resterà legato ai colori gialloblù fino al 30 giugno 2029.Approdato a Modena l’estate del 2024, nella prima stagione con la maglia canarina ha collezionato 30 presenze, condite da 5 gol e 3 assist. Nella scorsa annata, ha conquistato la promozione in Serie A vincendo i playoff con la maglia del Monza.