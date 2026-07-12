Marquez Re del Sachsenring

Per Marc Marquez in Germania la vittoria, dopo la Sprint, arriva anche nella gara più lunga, quella che vale doppio. Quella in cui il fratello Alex è uscito, lasciando campo libero agli due competitor in coda al missile Marquez: Ogura e Fernandez. Quarto Acosta, poi Martin e Bagnaia. Oltre ad Alex Marquez, fuori anche Di Giannantonio . Gara senza Bezzecchi, operato alla clavicola.

La classifica mondiale si restringe ancora nella parte alte. Martin resta in testa a +14 su Ogura e +18 su Marc Marquez che nel fine settimana tedesco mette a segno un recupero strepitoso. Ora una lunga paisa, poi la MotoGP torna a Silverstone nel weekend del 7-9 agosto Tre settimane di stop durante le quali si spera un recupero delle consizioni fisiche, compromesse dalla caduta di ieri, di Marco Bezzecchi.

