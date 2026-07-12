Per Marc Marquez in Germania la vittoria, dopo la Sprint, arriva anche nella gara più lunga, quella che vale doppio. Quella in cui il fratello Alex è uscito, lasciando campo libero agli due competitor in coda al missile Marquez: Ogura e Fernandez. Quarto Acosta, poi Martin e Bagnaia. Oltre ad Alex Marquez, fuori anche Di Giannantonio . Gara senza Bezzecchi, operato alla clavicola.
La classifica mondiale si restringe ancora nella parte alte. Martin resta in testa a +14 su Ogura e +18 su Marc Marquez che nel fine settimana tedesco mette a segno un recupero strepitoso. Ora una lunga paisa, poi la MotoGP torna a Silverstone nel weekend del 7-9 agosto Tre settimane di stop durante le quali si spera un recupero delle consizioni fisiche, compromesse dalla caduta di ieri, di Marco Bezzecchi.
Marquez Re del Sachsenring
Lo spagnolo vince in solitaria davanti a Ogura e Fernandez. Bagnaia finisce sesto
Per Marc Marquez in Germania la vittoria, dopo la Sprint, arriva anche nella gara più lunga, quella che vale doppio. Quella in cui il fratello Alex è uscito, lasciando campo libero agli due competitor in coda al missile Marquez: Ogura e Fernandez. Quarto Acosta, poi Martin e Bagnaia. Oltre ad Alex Marquez, fuori anche Di Giannantonio . Gara senza Bezzecchi, operato alla clavicola.
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