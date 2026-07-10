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Il Modena di Ballotta: ufficializzato lo staff del mister

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In attesa di altri movimenti di mercato si completa l'assetto del comparto tecnico

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lunedì 13 luglio allo Stadio Braglia per una prima seduta d’allenamento sul terreno dello Zelocchi alle ore 18. I canarini di Daniele Galloppa rimarranno tutta la settimana in città per un programma che prevede visite mediche, test fisico-atletici e doppie sedute d’allenamento allo Zelocchi fino a venerdì 17 luglio.


Nella mattinata di sabato 18 luglio la squadra partirà per il ritiro di Mezzana-Marilleva, dove alle ore 18 sosterrà anche il primo allenamento in altura. Il giorno dopo, domenica 19 luglio, ci sarà la prima amichevole dei gialloblù, sempre sul campo di Mezzana, contro i dilettanti della Alense, formazione militante nel campionato di Promozione trentina.

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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