Il Modena di Ballotta: ufficializzato lo staff del mister

lunedì 13 luglio allo Stadio Braglia per una prima seduta d’allenamento sul terreno dello Zelocchi alle ore 18. I canarini di Daniele Galloppa rimarranno tutta la settimana in città per un programma che prevede visite mediche, test fisico-atletici e doppie sedute d’allenamento allo Zelocchi fino a venerdì 17 luglio.
Nella mattinata di sabato 18 luglio la squadra partirà per il ritiro di Mezzana-Marilleva, dove alle ore 18 sosterrà anche il primo allenamento in altura. Il giorno dopo, domenica 19 luglio, ci sarà la prima amichevole dei gialloblù, sempre sul campo di Mezzana, contro i dilettanti della Alense, formazione militante nel campionato di Promozione trentina.