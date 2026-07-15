Promozione, il Maranello alza l'asticella

Dopo una brillante salvezza, il Maranello quest'anno alza l'asticella dopo l'ottima campagna acquisti del ds Giovanelli.

Lo staff

Presidente: Morandi Giovanni, vicepresidente: Morandi Matteo, dg e ds Giovanelli Daniele, team manager Damiano Daniele, dirigenti: Montorsi Adelmo (Memo), Poggioli Maurizio, Rendina Francesco, Di Cuonzo Pasquale e Andrea, Laffusa Raffaele, Fontanesi Fabrizio, Cigarini Roberto, Matta Lucio, fotografo Benassi Luca; allenatore Tosi Mirko (c), viceallenatore Papangelo Domenico, preparatore portieri Campana Riccardo, massaggiatore Manfredi Andrea.

La squadra

Portieri: Schiuma Davide ('99, Sanmichelese), Serafini Luca ('06).

Difensori: Mbaye Ibrahime ('97, Enna), Marverti Lorenzo ('06, Real Formigine), Orlandi Stefano ('92), Annovi Jacopo ('02), Evangelisti Marco ('00), Guidetti Davide ('99), Marverti Luca ('98), Seghizzi Mattia ('99), Tognin Simone ('00).

Centrocampisti: Gualdi Giovanni ('00, Cdr Mutina), Debbia Alessandro ('99, inattivo), Venturelli Francesco ('08, Monari Nasi), Riva Riccardo ('00), Restilli Daniel ('06), Fontana Dario ('01), Galli Alessandro ('03).

Attaccanti: Puglisi Luca ('95, Rolo), Capasso Angelo ('00), Ingrami Riccardo ('02), Totaro Matteo ('93), Zagari Giovanni ('00).

'Il nostro obiettivo sarà cercare di migliorare quanto fatto nella passata stagione. Avevo chiesto alla società la conferma di gran parte del gruppo e così è stato, poi abbiamo ben operato inserendo elementi mirati, di categoria con esperienza. Il campionato credo sarà molto agguerrito con tante squadre ben attrezzate, col Formigine che sembra partire un gradino davanti a tutti' - afferma mister Mirco Tosi.

Matteo Pierotti