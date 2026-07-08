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La console del Marocco in visita a Maranello

La console del Marocco in visita a Maranello

'Sul nostro territorio la comunità marocchina è una realtà consolidata, molto attiva anche nel mondo del volontariato e pronta a dare il proprio contributo'

1 minuto di lettura

Ieri l’amministrazione comunale di Maranello ha ricevuto la visita della Console generale del Marocco a Bologna, Khadija Nadour, accolta in Municipio dal sindaco Luigi Zironi, dall’assessore alle Politiche europee Davide Nostrini e dal consigliere comunale Anouar Oulaika.

Dopo i saluti istituzionali, l’incontro ha visto gli amministratori maranellesi e la delegazione guidata dalla Console affrontare assieme alcuni temi locali riguardanti l’integrazione della comunità marocchina, che a Maranello conta 212 cittadini ed è la più numerosa tra i residenti stranieri.


'È stata un’ottima occasione per dialogare con un’autorità abituata a gestire anche situazioni molto complesse - spiega il sindaco Luigi Zironi - e ad elaborare progetti che favoriscono la cultura del rispetto reciproco, che comprende diritti e doveri. Sul nostro territorio la comunità marocchina è una realtà consolidata, molto attiva anche nel mondo del volontariato e sempre pronta a dare il proprio contributo alla collettività. Potersi confrontare con chi la rappresenta ad alti livelli istituzionali è un’opportunità per fare ulteriori progressi sulla nostra coesione sociale'.

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