La console del Marocco in visita a Maranello

Ieri l’amministrazione comunale di Maranello ha ricevuto la visita della Console generale del Marocco a Bologna, Khadija Nadour, accolta in Municipio dal sindaco Luigi Zironi, dall’assessore alle Politiche europee Davide Nostrini e dal consigliere comunale Anouar Oulaika.

Dopo i saluti istituzionali, l’incontro ha visto gli amministratori maranellesi e la delegazione guidata dalla Console affrontare assieme alcuni temi locali riguardanti l’integrazione della comunità marocchina, che a Maranello conta 212 cittadini ed è la più numerosa tra i residenti stranieri.





'È stata un’ottima occasione per dialogare con un’autorità abituata a gestire anche situazioni molto complesse - spiega il sindaco Luigi Zironi - e ad elaborare progetti che favoriscono la cultura del rispetto reciproco, che comprende diritti e doveri. Sul nostro territorio la comunità marocchina è una realtà consolidata, molto attiva anche nel mondo del volontariato e sempre pronta a dare il proprio contributo alla collettività. Potersi confrontare con chi la rappresenta ad alti livelli istituzionali è un’opportunità per fare ulteriori progressi sulla nostra coesione sociale'.