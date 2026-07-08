Maranello, nuovo fotored all'incrocio tra via Claudia e via Resistenza

È entrato in funzione a Maranello un nuovo dispositivo per l’accertamento delle violazioni semaforiche, installato dall’Amministrazione comunale presso l’incrocio tra Via Claudia, Via Grizzaga e Via Resistenza, in linea con un ordine del giorno approvato in precedenza dal Consiglio comunale.

Più nel dettaglio, la videocamera collegata allo strumento e il software che lo gestisce sono in grado di immortalare i veicoli che transitano con il rosso, predisponendo la sanzione prevista dal Codice delle Strada.





'Abbiamo portato a termine l’impegno preso in precedenza con i cittadini, che ci hanno segnalato i troppi comportamenti scorretti degli automobilisti in quella intersezione - precisa l’assessore alla Sicurezza, Elisabetta Marsigliante -. L’obiettivo è quello di fare prevenzione in un punto molto trafficato del nostro territorio, a tutela degli stessi automobilisti e soprattutto di pedoni e ciclisti, per poi andare a valutare l’efficacia di questo dispositivo e ragionare eventualmente su ulteriori installazioni presso altri incroci del territorio'.





L’incrocio in questione è stato infatti individuato dall’Amministrazione dopo aver analizzato i dati relativi alle diverse intersezioni semaforiche presenti a Maranello, sia riguardo alla frequenza degli incidenti sia in base al numero di segnalazioni giunte dalla cittadinanza. In altre situazioni analoghe, e per le stesse violazioni, la Polizia locale continuerà comunque ad effettuare controlli sul posto e ad elevare eventuali sanzioni.