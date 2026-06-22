Lutto a Pavullo per la scomparsa di Claudio Pasquesi

La direzione dell'Azienda USL di Modena e tutti i professionisti del Distretto e dell'Ospedale di Pavullo ha comunicato con un messaggio di cordoglio ai familiari la scomparsa di Claudio Pasquesi, da alcuni anni Presidente del Comitato Consultivo Misto di Pavullo.

'Claudio ha rappresentato una figura importante in questi anni per il sistema sanitario e sociale della montagna – riporta Massimo Brunetti Direttore del Distretto di Pavullo nel Frignano e coordinatore del progetto Salute della Montagna -. Ha sempre creduto fortemente nel sistema sanitario pubblico e ci ha spinto a costruire il progetto Salute della Montagna. In questi anni abbiamo fatto un percorso importante insieme e con tutto il Comitato Consultivo Misto di Pavullo che lui coordinava; anche in quest'ultimo periodo ha sempre difeso e valorizzato il nostro sistema pubblico. Riporto le sue parole, quando ha definito 'eccezionali' gli operatori che lo hanno seguito dal punto di vista sanitario. Sono molte le cose che abbiamo iniziato insieme e che ora porteremo avanti anche nel suo ricordo'.



Anche Luciano Sighinolfi, Presidente del Comitato Consultivo Interaziendale della Provincia di Modena ricorda commosso Pasquesi e il percorso condiviso: 'Ciao Claudio, sei stato un amico nel viaggio della tua e nostra vita professionale. Con la tua sensibilità e umiltà hai sempre lavorato nella difesa dei diritti sociali e sanitari e per l'equità e qualità dei servizi nel territorio montano’ - conclude.

