Pavullo, Leopardi si racconta a una figlia: a Montecuccolo Annese presenta il suo libro

Venerdì 24 luglio alle 21 al castello di Montecuccolo la narrativa incontra la grande letteratura. L'occasione è offerta dalla presentazione del libro Oltre la siepe. Giacomo Leopardi si racconta a mia figlia di Gianpaolo Annese, conosciutissimo giornalista de Il Resto del Carlino. L'autore dialogherà con Giuseppe Leonelli, direttore de La Pressa, in una serata che si pone in naturale continuità con la visita fatta al castello lo scorso anno da Olimpia Leopardi per ritirare il “Premio Raimondo Montecuccoli”. Con originali espedienti narrativi il pensiero del Leopardi è proposto in maniera semplice e accattivante, come se lui stesso si raccontasse.

Il libro è l'esito di uno smontaggio e un rimontaggio delle opere di Giacomo Leopardi. I personaggi sono in parte scaturiti dalla fantasia dell'autore e in parte liberamente tratti da opere quali Lo Zibaldone, i Canti e le Operette morali, tuttavia quello che dicono e i concetti che emergono sono la traduzione rigorosa del pensiero di Leopardi. Giacomo, il protagonista del libro, smanioso di vita, incontra creature bizzarre ma sagge, come la ninfa Gaia, scienziati, folletti, navigatori, galli, geni della lampada, la Natura Gea, grazie alle quali proverà a far pace con l'esistenza misurandosi con il dolore, la felicità sempre irraggiungibile, l'immaginazione e le illusioni, la solidarietà e il bene comune come unico modo per dare un senso alla vita.

In parallelo, Giacomo si sofferma ogni tanto in oasi di riflessione, un diario intimo nel quale parla direttamente con la figlia dell'autore, grazie e in nome della forza della poesia, capace di parlare al di là dei secoli a tutte le generazioni.

L'evento è a ingresso libero e gratuito.