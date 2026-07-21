Modena, i saldi hanno raddoppiato i visitatori in centro storico

Dall’inizio dei saldi estivi, nelle tre giornate di sabato, dalle 9.00 alle 20.00, il centro storico di Modena ha attirato 42.400 visitatori: ben 7.400 di questi sono stranieri, il 30% dell’affluenza è avvenuta nella fascia 9-11 del mattino, poco meno del 60% del totale è rimasto nell’area tra 40 e 120 minuti e nel primo sabato dei saldi, il 4 luglio, i visitatori sono raddoppiati rispetto al sabato precedente.
Sono questi alcuni dei dati elaborati da Confcommercio Modena attraverso il Monitor Confcommercio Modena Cities Analytics, presentato oggi.
'Si tratta – puntualizza Tommaso Leone, Presidente provinciale di Confcommercio - della declinazione modenese di un progetto nazionale messo a punto dopo anni di lavoro e di sperimentazioni in collaborazione con WindTre, attraverso il quale forniremo dati ed analisi sulla frequentazione di quattro aree: centro storico di Modena-Museo Ferrari, centro storico di Carpi, centro storico di Formigine-area del mercato settimanale, centro storico di Sassuolo'.
L’area di Modena monitorata è quella del centro storico, coincide con quella dell’hub urbano e questo ci consentirà di fornire rilevazioni puntuali alla cabina di regia, di cui Confcommercio è componente, nell’ottica di supportare le strategie e le decisioni su commercio, eventi, promozione e più complessivamente su politiche di rigenerazione. «Abbiamo aggiunto
Nei tre sabati monitorati – 4,11, 18 luglio – il numero totale di visitatori è stato pari a 42.400, con due picchi: quello del 18 luglio, certamente indotto dal Jazz Festival, e quello del primo sabato di saldi, il 4 luglio, nel quale i visitatori sono raddoppiati rispetto al sabato precedente, passando da 8.569 a 17.158
Il 40% dei visitatori (17.100) è residente nel Comune di Modena, il 21,5% ( 9.100) proviene dai Comuni della provincia, oltre il 20% da Comuni della Regione (8,8%) e di altre Regioni (11,9%), mentre nel 17,6% dei casi si tratta di stranieri. Nella top ten dei Comuni da cui provengono i 35mila visitatori italiani ci sono: Reggio Emilia (1.600), Bologna (1.400), Formigine (1.000), Castelfranco (866), Carpi (779), Nonantola (772), Sassuolo (731), Castelnuovo (656), Milano (645), Bomporto (511).
I Paesi che trainano le 7.400 visite all’area monitorata sono la Francia (975), la Gran Bretagna (807), gli USA (758), la Danimarca (598), i Paesi Bassi (570), la Svizzera (427), l’Austria (414).
Tra le 9 e le 11 del mattino si registra quasi un terzo delle visite (31,1%), che poi calano in concomitanza con l’orario del pranzo, per riprendere quota, verosimilmente grazie soprattutto agli aperitivi serali, dalle 18 in avanti.
Quasi la metà delle 42.400 visite (48,05%) ha una durata compresa tra 30 e 120 minuti e questo dato restituisce l’immagine di una frequentazione non limitato al singolo acquisto, ma collegata anche alla fruizione di pubblici esercizi, servizi e altre attività. Una quota importate, pari 27,4%, ascritta soprattutto a visitatori regionali e stranieri, prolunga la propria permanenza nell’area fino a 4 ore, evidentemente legata a visita della città, delle sue eccellenze storico-culturale nonché a consumazioni.
L’ultimo capitolo riguarda il sesso associato alla nazionalità, l’età e la capacità di spesa. Il 37,6% dei visitatori sono donne di nazionalità italiana, il 31,8% uomini italiani, il 15,4% uomini stranieri ed il restante 15,1% donne straniere.
Rispetto all’età, il 57% dei visitatori ha un’età compresa tra 35 e 64 anni, mentre il 29% ha un’età compresa tra 18 e 34 anni.
Molto interessante il dato sulla capacità di spesa: quasi il 52% ha una capacità di spesa medio alta e alta e solo il 14,7% ha una capacità di spesa bassa.
'Con il nostro monitor Confcommercio Modena Cities Analytics – conclude Leone – mettiamo a disposizione delle Istituzioni, delle attività dei centri storici di Modena, Carpi, Sassuolo e Formigine, di chi si occupa di promozione, uno strumento straordinario, messo a punto dopo anni di lavoro da Confcommercio e WindTre nell’ambito del progetto nazionale Cities sulla rigenerazione urbana e che sarà prezioso anche per orientare politiche ed azioni di promozione commerciale e turistica e mettere a terra idee e progetti per rendere i nostri centri storici commercialmente ancora più vivi ed attrattivi'.