Provincia di Modena, bando di concorso per l'assunzione di un giornalista

C'è tempo fino alle 12 del 18 agosto per presentare la domanda alla Provincia di Modena per partecipare alla selezione pubblica, per soli esami, finalizzata alla copertura a tempo indeterminato e parziale (18 ore settimanali) di un posto nel profilo professionale di Istruttore direttivo comunicazione che sarà assegnato all’Unità operativa Ufficio Stampa della direzione generale dell’Ente.

La figura ricercata si occuperà della gestione dei processi di informazione istituzionale, dello sviluppo di soluzioni comunicative innovative, della redazione di rassegne e comunicati stampa e della cura dei rapporti con i media e con la cittadinanza.

Per partecipare alla selezione occorre essere in possesso di una laurea di primo livello, specialistica, magistrale o diploma di laurea del vecchio ordinamento, di essere iscritti all’Albo Nazionale dei Giornalisti, nell'elenco dei professionisti o dei pubblicisti, (in regola con i crediti formativi professionali obbligatori).

La candidatura deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso il Portale unico del reclutamento 'inPA' (inpa.gov.it), mentre la selezione prevede il superamento di una prova scritta a contenuto teorico o teorico-pratico e di una successiva prova orale.

Entrambe le prove si intenderanno superate con una votazione minima di 21/30. Il calendario ufficiale e ogni successiva comunicazione inerente alla selezione verranno pubblicati sul sito web istituzionale dell'Ente e sul portale inPA.

Il bando integrale e tutte le informazioni di dettaglio sono consultabili sul sito internet della Provincia di Modena.