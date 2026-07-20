Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Bologna in piazza per la morte di Fakir Abderrahim: bombe carte, cartelli divelti e cariche della polizia

Bologna in piazza per la morte di Fakir Abderrahim: bombe carte, cartelli divelti e cariche della polizia

Gli agenti, schierati in tenuta antisommossa, hanno cercato di disperdere i manifestanti con lacrimogeni e idranti

1 minuto di lettura

Scontri questa sera a Bologna, dove a seguito del presidio indetto dal sindaco Matteo Lepore per esprimere vicinanza alla famiglia di Abderrahim Fakir, deceduto durante un controllo di polizia nella mattinata di ieri al Pilastro, ha preso il via una manifestazione violenta ai danni degli agenti di polizia. Dopo il momento istituzionale, a cui hanno preso parte tra gli altri anche il presidente della Comunità Islamica di Bologna, Yassine Lafram e il presidente della Regione, Michele De Pascale, un corteo si è spostato da Piazza del Nettuno alla volta della Prefettura: qui i manifestanti hanno urlato insulti alle forze dell’ordine, definendo “Assassini” gli operatori di polizia. La protesta è degenerata nel lancio di oggetti tra cui bottiglie, cartelli stradali divelti e una bomba carta. Gli agenti, schierati in tenuta antisommossa, hanno cercato di disperdere i manifestanti con lacrimogeni e idranti.

Nonostante l’invito alla calma da parte di uno dei manifestanti più anziani, che aveva anche proposto di ripartire in corteo verso la stazione, la frangia più avanzata dei manifestanti è avanzata verso il cordone di Polizia, e nel giro di pochi minuti si sono registrate tre cariche da parte degli agenti.

Foto Dire

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
M5S Emilia Romagna: 'Morte di Abderrahim Fakir durante intervento di polizia, immagini sconvolgenti'

M5S Emilia Romagna: 'Morte di Abderrahim Fakir durante intervento di polizia, immagini sconvolgenti'

Morte di Fakir Abderrahim, il Pd di Modena: 'Bene la scelta di Lepore di scendere in piazza'

Morte di Fakir Abderrahim, il Pd di Modena: 'Bene la scelta di Lepore di scendere in piazza'

Morte di Fakir Abderrahim, iscritti nel 'registro delle annotazioni preliminari' 2 poliziotti e 4 operatori sanitari

Morte di Fakir Abderrahim, iscritti nel 'registro delle annotazioni preliminari' 2 poliziotti e 4 operatori sanitari

Caso Pilastro: il sindaco Lepore scende in piazza, Forza Italia contesta

Caso Pilastro: il sindaco Lepore scende in piazza, Forza Italia contesta

Mirandola, in commissariato per il permesso di soggiorno, arrestata per traffico di cocaina

Mirandola, in commissariato per il permesso di soggiorno, arrestata per traffico di cocaina

Morto durante intervento della polizia a Bologna, questura: 'Riprese delle bodycam degli agenti a disposizione'

Morto durante intervento della polizia a Bologna, questura: 'Riprese delle bodycam degli agenti a disposizione'

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale
Articoli più Letti Modena, chiude per un mese la Nuova Estense: i percorsi alternativi

Modena, chiude per un mese la Nuova Estense: i percorsi alternativi

Raffiche di vento, albero si abbatte su un'auto sulla Nuova Estense a Pozza: conducente illesa

Raffiche di vento, albero si abbatte su un'auto sulla Nuova Estense a Pozza: conducente illesa

Colpito da malore nell'ospedale a cui ha dedicato una vita: Mirandola piange il Dr Brongo

Colpito da malore nell'ospedale a cui ha dedicato una vita: Mirandola piange il Dr Brongo

Allerta caldo: domani giornata da bollino rosso in Emilia Romagna

Allerta caldo: domani giornata da bollino rosso in Emilia Romagna

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Modena, palazzina Costellazioni: degrado e insicurezza fuori controllo. L'amministratore scrive a sindaco e prefetto

Modena, palazzina Costellazioni: degrado e insicurezza fuori controllo. L'amministratore scrive a sindaco e prefetto

Parco del Frignano, al via la raccolta dei mirtilli: prime sanzioni

Parco del Frignano, al via la raccolta dei mirtilli: prime sanzioni

Alloggi a canone concordato per operatori sanitari: firmato protocollo Comune e Aziende

Alloggi a canone concordato per operatori sanitari: firmato protocollo Comune e Aziende

L'attentato a Paolo Borsellino, il ricordo a Carpi

L'attentato a Paolo Borsellino, il ricordo a Carpi