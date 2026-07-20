Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, palazzina Costellazioni: degrado e insicurezza fuori controllo. L'amministratore scrive a sindaco e prefetto

Modena, palazzina Costellazioni: degrado e insicurezza fuori controllo. L'amministratore scrive a sindaco e prefetto

'Serve una risposta attiva alle richieste di intervento da parte dei cittadini, ad oggi purtroppo e deplorevolmente rimaste inevase'

2 minuti di lettura

'Richiedo attività di pattugliamento e controllo della zona adiacente al condominio Cielo Alto di via delle Costellazioni 160 in quanto sono sempre più frequenti situazioni di degrado sociale e presenza di persone non autorizzate o malintenzionate, con recenti episodi di violenza. Il Condominio, tra l'altro, adiacente alla Palazzina delle Costellazioni, ormai nota alle cronache cittadine per l'evidente stato di degrado e criticità dettata dalla presenza di persone non in grado di integrarsi nel contesto sociale cittadino'. Così, l'amministratore condominiale della palazzina di via delle Costellazioni, sabato - a nome dei residenti - ha scritto formalmente al sindaco di Modena Massimo Mezzetti, all'assessore Camporota, al prefetto, al questore, al Comando provinciale dei carabinieri e alla polizia locale.

'Ad oggi, risultano numerose le chiamate fatte dai addetti ai centralini delle forze dell'ordine, peraltro con rimbalzo delle responsabilità tra i vari organi di polizia; a tal proposito si sollecita un maggiore coordinamento tra le forze dell'ordine affinché vi sia una risposta attiva alle richieste di intervento da parte dei cittadini, ad oggi purtroppo e deplorevolmente rimaste inevase. Per le motivazioni di cui sopra si richiede una adeguata atttività di pattugliamento ed azione da parte delle forze dell'ordine preposte affinché i residenti del condominio non percepiscano come irreversibile lo stato di disagio e insicurezza dettata della situazione segnalata. Ribadisco e sollecito il sindaco, il questore ed il prefetto sulla necessità di un confronto diretto e congiunto al fine di trovare soluzioni o risposte condivise da fornire ai cittadini che, ormai esasperati, chiedono a noi amministratori condominiali, di intervenire a fronte del mancato riscontro da parte delle autorità preposte'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Sicurezza a Modena, la Camporota alza la voce: 'La demagogia la lasciamo a chi preferisce i titoli di giornale'

Sicurezza a Modena, la Camporota alza la voce: 'La demagogia la lasciamo a chi preferisce i titoli di giornale'

Alloggi a canone concordato per operatori sanitari: firmato protocollo Comune e Aziende

Alloggi a canone concordato per operatori sanitari: firmato protocollo Comune e Aziende

Omicidio Via Tignale, Giorgia De Martino interrogata in carcere

Omicidio Via Tignale, Giorgia De Martino interrogata in carcere

Esce di strada con la moto: muore a 41 anni

Esce di strada con la moto: muore a 41 anni

Con Jazz open Mezzetti archivia (finalmente) l'ultimo grande evento del Modena Park

Con Jazz open Mezzetti archivia (finalmente) l'ultimo grande evento del Modena Park

Jazz Open a Modena, Mezzetti festeggia il successo: 'Scommessa vinta'

Jazz Open a Modena, Mezzetti festeggia il successo: 'Scommessa vinta'

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale
Articoli più Letti Modena, chiude per un mese la Nuova Estense: i percorsi alternativi

Modena, chiude per un mese la Nuova Estense: i percorsi alternativi

Raffiche di vento, albero si abbatte su un'auto sulla Nuova Estense a Pozza: conducente illesa

Raffiche di vento, albero si abbatte su un'auto sulla Nuova Estense a Pozza: conducente illesa

Colpito da malore nell'ospedale a cui ha dedicato una vita: Mirandola piange il Dr Brongo

Colpito da malore nell'ospedale a cui ha dedicato una vita: Mirandola piange il Dr Brongo

Allerta caldo: domani giornata da bollino rosso in Emilia Romagna

Allerta caldo: domani giornata da bollino rosso in Emilia Romagna

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Parco del Frignano, al via la raccolta dei mirtilli: prime sanzioni

Parco del Frignano, al via la raccolta dei mirtilli: prime sanzioni

L'attentato a Paolo Borsellino, il ricordo a Carpi

L'attentato a Paolo Borsellino, il ricordo a Carpi

Lutto nell'Imprenditoria: scomparso Giancarlo Morselli

Lutto nell'Imprenditoria: scomparso Giancarlo Morselli

Modena, domani sera al Parco Amendola la proiezione del docufilm Yallah Gaza

Modena, domani sera al Parco Amendola la proiezione del docufilm Yallah Gaza