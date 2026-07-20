Modena, palazzina Costellazioni: degrado e insicurezza fuori controllo. L'amministratore scrive a sindaco e prefetto

'Richiedo attività di pattugliamento e controllo della zona adiacente al condominio Cielo Alto di via delle Costellazioni 160 in quanto sono sempre più frequenti situazioni di degrado sociale e presenza di persone non autorizzate o malintenzionate, con recenti episodi di violenza. Il Condominio, tra l'altro, adiacente alla Palazzina delle Costellazioni, ormai nota alle cronache cittadine per l'evidente stato di degrado e criticità dettata dalla presenza di persone non in grado di integrarsi nel contesto sociale cittadino'. Così, l'amministratore condominiale della palazzina di via delle Costellazioni, sabato - a nome dei residenti - ha scritto formalmente al sindaco di Modena Massimo Mezzetti, all'assessore Camporota, al prefetto, al questore, al Comando provinciale dei carabinieri e alla polizia locale.

'Ad oggi, risultano numerose le chiamate fatte dai addetti ai centralini delle forze dell'ordine, peraltro con rimbalzo delle responsabilità tra i vari organi di polizia; a tal proposito si sollecita un maggiore coordinamento tra le forze dell'ordine affinché vi sia una risposta attiva alle richieste di intervento da parte dei cittadini, ad oggi purtroppo e deplorevolmente rimaste inevase. Per le motivazioni di cui sopra si richiede una adeguata atttività di pattugliamento ed azione da parte delle forze dell'ordine preposte affinché i residenti del condominio non percepiscano come irreversibile lo stato di disagio e insicurezza dettata della situazione segnalata. Ribadisco e sollecito il sindaco, il questore ed il prefetto sulla necessità di un confronto diretto e congiunto al fine di trovare soluzioni o risposte condivise da fornire ai cittadini che, ormai esasperati, chiedono a noi amministratori condominiali, di intervenire a fronte del mancato riscontro da parte delle autorità preposte'.