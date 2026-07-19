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Lutto nell'Imprenditoria: scomparso Giancarlo Morselli

Lutto nell'Imprenditoria: scomparso Giancarlo Morselli

Insieme al figlio Gianlauro fondatore di Emiliana Serbatoi e Patron dell'Atletic Cdr Mutina

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È scomparso all'età di 89 anni Giancarlo Morselli, fondatore assieme al figlio Gian Lauro dell'azienda Emiliana Serbatoi. Gian Lauro Morselli, come noto, è il patron e la figura imprenditoriale di riferimento dell'Atletic Cdr Mutina.
Nato a Nonantola nel 1937 e residente a Modena, Giancarlo Morselli lascia la moglie Laura e i figlia Gian Lauro e Federica.
Il suo percorso professionale nel settore ha avuto inizio negli anni Sessanta, con la produzione di serbatoi a caduta destinati alle aziende agricole. Il passaggio decisivo è arrivato nel 1983, con la fondazione di Emiliana Serbatoi insieme al figlio Gian Lauro.
La camera ardente, allestita alla Terracielo Funeral home di via Emilia est 1320 a Modena, sarà aperta da lunedì mattina, 20 luglio, dalle ore 8.30. I funerali saranno celebrati nella mattinata di mercoledì 22 luglio; orario e luogo ancora da definirsi.

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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