Lutto a Camposanto, è morto a 85 anni l'ex sindaco Franco Vezzali

Lutto nel modenese per la scomparsa a 85 anni di Franco Vezzali, protagonista della vita politica, amministrativa e culturale della provincia di Modena.

'Con Franco Vezzali – dichiarano Massimo Paradisi, segretario della Federazione provinciale del Partito Democratico di Modena, e Simone Silvestri, componente della Segreteria provinciale – perdiamo una figura che ha saputo interpretare la politica nel suo significato più autentico: quello del servizio alla comunità, dell'ascolto delle persone e della costruzione paziente del bene comune'.

Sindaco di Camposanto negli anni Settanta e Ottanta ed esponente del Partito Comunista Italiano, Vezzali ha attraversato una stagione decisiva per la crescita delle autonomie locali, contribuendo con equilibrio, competenza e senso delle istituzioni allo sviluppo del proprio territorio.

'Franco – proseguono Paradisi e Silvestri – possedeva una rara capacità di tenere insieme sensibilità diverse, di ricercare sempre il punto di equilibrio senza rinunciare ai propri valori. Era un uomo concreto, diretto, capace di intervenire con lucidità anche nei confronti più complessi, senza mai perdere di vista ciò che davvero contava. Sapeva includere, valorizzare le persone e trasmettere fiducia, accompagnando tanti giovani all'impegno politico e civile'.

Conclusa l'esperienza amministrativa, Vezzali mise le proprie capacità organizzative al servizio della Federazione provinciale del PCI, continuando a interpretare la politica come strumento di

crescita collettiva, di giustizia sociale e di partecipazione democratica.

Tra i fondatori di Studio's nel 1986, partecipò alla costruzione di una realtà che avrebbe segnato la storia dell'organizzazione dei grandi eventi musicali, favorendo l'arrivo sul territorio di artisti di rilievo internazionale e contribuendo a valorizzare Modena anche sul piano culturale.

'La sua scomparsa genera un grande vuoto nella nostra comunità – concludono Paradisi e Silvestri – ma ci consegna anche una lezione preziosa. Franco Vezzali ci lascia l'esempio di un uomo che ha dedicato la propria vita all'impegno pubblico con instancabile passione civile, rigore, umiltà e spirito di servizio. Valori che continueranno a rappresentare un riferimento per quanti credono in una politica capace di migliorare concretamente la vita delle persone. Alla figlia Giuliana, a Daniele e a tutti i suoi familiari rivolgiamo, a nome dell'intera comunità democratica modenese, le più sincere e sentite condoglianze'.