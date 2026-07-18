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Assicurazioni auto: a Modena aumento del 6% in un anno

Assicurazioni auto: a Modena aumento del 6% in un anno

L'indagine Segugio.it riguardante i migliori prezzi base delle assicurazioni mostra un aumento medio del 5% annuo. Il premio medio più alto è quello per gli under 25, che supera i 1000 euro

2 minuti di lettura
Secondo i dati dell’Osservatorio assicurativo di Segugio.it, a giugno 2026 il premio medio per l’RC Auto in Italia ha toccato i 490,66 €, in aumento di circa 14 € rispetto allo stesso mese dello scorso anno, per un incremento del 5,2%. Guardando al dettaglio per le varie fasce d’età, il mese scorso il premio medio per gli Under 25 ha toccato i 1.067,26 € in media, con i giovani tra i 18 e i 24 anni che si confermano i consumatori che devono affrontare la spesa più alta. Per coloro che hanno tra i 25 e i 34 anni, invece, a giugno la spesa media si è attestata sui 574,62 €, mentre per la fascia 35-44 anni il costo RC Auto scende a 461,39 € in media. Il premio medio è poi leggermente più basso per chi ha tra i 45 e i 59 anni (447,29 € a giungo), mentre chi paga di meno sono gli Over 60, con il dato che a giugno scende a 412,92 €.

In Emilia-Romagna a giugno il miglior prezzo medio dell’RC Auto è di 441,92 €, in aumento del 4,6% anno su anno.
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Rimini la provincia più cara della regione.

 

Secondo i dati dell’Osservatorio assicurativo di Segugio.it aggiornati a giugno, in Emilia-Romagna il premio medio per l’RC Auto è pari a 441,92 €, ovvero 48,74 € in meno rispetto alla media nazionale. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, si registra un aumento del prezzo medio pari al 4,6%.
Tra le garanzie accessorie, le più scelte sono Assistenza Stradale, aggiunta nel 41,9% dei casi a un prezzo medio di 25,49 €, Infortuni del Conducente, selezionata nel 29,9% dei casi con un costo medio di 30,90 €, e Tutela Legale, scelta dal 27,7% degli assicurati a fronte di un prezzo medio di 15,20 €. La garanzia più cara nella regione è Eventi Naturali, con un prezzo medio annuo di 194,17 €, sopra la media nazionale per la stessa garanzia (193,60 €).
Guardando al dettaglio provinciale, Parma registra i prezzi più bassi della regione, con una media di 408,14 € e un aumento contenuto all’1,5% su base annua. Rimini è invece la provincia più cara, con un premio medio di 463,07 €. Il rincaro più elevato si osserva però a Reggio Emilia (+7,5%), seguita da Modena (+6,0%) e Ferrara (+5,8%).

Sul fronte delle garanzie accessorie, a giugno 2026 il 40,5% degli automobilisti italiani ha scelto di aggiungere alla propria polizza RC Auto la copertura Assistenza Stradale, per un costo medio rilevato pari a 25,23 € all’anno.
Seguono nella classifica delle garanzie più scelte quella contro gli Infortuni del Conducente, selezionata nel 26,8% dei casi con un premio medio di 29,73 €, e la Tutela Legale, presente nel 23,0% delle polizze a fronte di una spesa media di 14,67 € annui. Tra le coperture opzionali, gli Eventi Naturali si confermano la garanzia più onerosa tra quelle rilevate, con un costo medio di 193,60 € all’anno, e viene scelta dal 5,0% degli assicurati. Seguono le garanzie Furto e Incendio, aggiunte nel 17,1% dei casi con un premio medio di 112,30 € annui, e Atti Vandalici, selezionata dal 2,7% degli utenti e caratterizzata da un costo medio di 103,26 €.







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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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