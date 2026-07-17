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Modena, omicidio di via Tignale: arrestata la compagna della vittima

Modena, omicidio di via Tignale: arrestata la compagna della vittima

L'arrestata è Giorgia De Martino che, a quanto pare, aveva da tempo una relazione complicata con la vittima: è stata interrogata nel pomeriggio per due ore

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Svolta nell'omicidio di questa mattina all'alba in via Tignale del Garda a Modena. Oggi i carabinieri hanno arrestato in quasi flagranza una donna di 44 anni per l'omicidio volontario del compagno 44enne, Rolando D'Ulizia. L'uomo, morto per accoltellamento, è stato trovato riverso in una pozza di sangue. L'arrestata è Giorgia De Martino che, a quanto pare, aveva da tempo una relazione complicata con la vittima. Dopo il delitto sarebbe uscita per fare la spesa al vicino market: è stata interrogata oggi pomeriggio per quasi due ore. I carabinieri hanno anche recuperato nel porticato a piano terra e quindi sequestrato l'arma del delitto, un coltello con lama 19 centimetri, ancora sporco di sangue.

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