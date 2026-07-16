Camposanto, da mesi decine di furti nei garage: cittadini in via Pietro Giannone sotto assedio

Una vera e propria sensazione di assedio. Si moltiplicano le denunce da parte dei cittadini di Camposanto di furti nei garage. Parliamo di decine di colpi messi a segno da due messi a queste parte: biciclette da corsa, bici elettriche, attrezzature da giardinaggio, attrezzi per manutenzioni edili, monopattini. Oggetti spariti dopo che i ladri hanno forzato i portoni dei garage, soprattutto di notte, ma anche in pieno giorno, come avvenuto oggi, quando gli addetti comunali impegnati nei lavori di ripristino stradale e del verde dopo i danni provocati dal maltempo di ieri, si sono visti sottrarre una motosega.

Sul ripetersi di questi furti indagano i carabinieri che hanno chiesto ai cittadini stessi di collaborare. Vi sarebbero più di alcuni sospetti rispetto ai responsabili, ma per ora i ladri non sono stati fermati.