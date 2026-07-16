Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, polizia locale recupera refurtiva in via Nonantolana

Modena, polizia locale recupera refurtiva in via Nonantolana

Da un presunto bivacco emerge un deposito di materiale rubato per oltre 6.500 euro, restituito al titolare del cantiere

2 minuti di lettura

Un intervento avviato per verificare una segnalazione di bivacco si è trasformato nel recupero di materiale rubato per un valore significativo. È accaduto nella prima serata di lunedì 13 luglio in via Nonantolana, dove la Polizia locale di Modena è intervenuta a seguito della chiamata di un residente che segnalava una presunta occupazione abusiva di un’area condominiale.

Giunti sul posto, gli agenti hanno individuato in prossimità della siepe che delimita la proprietà una sorta di costruzione anomala, di dimensioni ben superiori a un semplice giaciglio. Un controllo più approfondito ha consentito di chiarire la natura della struttura: non si trattava di un rifugio utilizzato per trascorrere la notte, bensì di un deposito improvvisato nel quale era stato accumulato materiale di provenienza sospetta. All’interno sono stati infatti rinvenuti dodici termoconvettori ancora imballati, oltre a diverse attrezzature, tra cui un trapano tassellatore con la relativa custodia, matasse di cavi elettrici e altri oggetti riconducibili a furti verosimilmente avvenuti nella zona. Considerato il valore complessivo della merce, stimato in oltre 6.500 euro, tutto il materiale è stato posto sotto sequestro.

I successivi accertamenti hanno permesso di risalire in breve tempo al titolare di una ditta impegnata in un vicino cantiere edile per la realizzazione di palazzine di edilizia popolare. L’uomo ha riferito di aver subito un furto all’interno del proprio cantiere e ha riconosciuto i beni recuperati come parte della refurtiva, producendo la documentazione utile a dimostrarne la proprietà.

Il sequestro è stato quindi convalidato dalla Procura della Repubblica, che ha disposto la restituzione del materiale all’avente diritto. Proseguono nel frattempo le verifiche per individuare i responsabili del furto e ricostruire la dinamica dell’episodio.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Jazz Open, in piazza Roma arriva Jamie Cullum

Jazz Open, in piazza Roma arriva Jamie Cullum

Caffè Concerto, ora il Comune di Modena vuole la pace con Rrem: accordo da 924mila euro e nuova concessione

Caffè Concerto, ora il Comune di Modena vuole la pace con Rrem: accordo da 924mila euro e nuova concessione

Il nubifragio sferza Modena e l'area nord: 120 grandi interventi del Vigili del Fuoco in 12 ore. VIDEO

Il nubifragio sferza Modena e l'area nord: 120 grandi interventi del Vigili del Fuoco in 12 ore. VIDEO

Nubifragio: strade interrotte per alberi caduti nella bassa

Nubifragio: strade interrotte per alberi caduti nella bassa

Violento temporale colpisce la provincia: danni e disagi ma nessun ferito

Violento temporale colpisce la provincia: danni e disagi ma nessun ferito

Modena Calcio: ecco le tre maglie per la nuova stagione

Modena Calcio: ecco le tre maglie per la nuova stagione

Spazio ADV dedicata a ASAPS 5x1000
Articoli più Letti Modena, terrore ieri sera in centro: 'Preso a sanpietrini e bottigliate da gruppo nordafricani, minacciato di morte'

Modena, terrore ieri sera in centro: 'Preso a sanpietrini e bottigliate da gruppo nordafricani, minacciato di morte'

Reggio Emilia, pizzaiolo ucciso a coltellate da un italiano: aveva rifiutato una pizza all'assassino

Reggio Emilia, pizzaiolo ucciso a coltellate da un italiano: aveva rifiutato una pizza all'assassino

Spilamberto, tunisino alla guida ubriaco, con precedenti e senza patente, semina il panico alla Fiera: denunciato

Spilamberto, tunisino alla guida ubriaco, con precedenti e senza patente, semina il panico alla Fiera: denunciato

Escono dal supermercato con 1700 euro di merce rubata: arrestati a Modena

Escono dal supermercato con 1700 euro di merce rubata: arrestati a Modena

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Bologna, imprenditrice cinese riciclava denaro dei Narcos: confiscati 3 milioni

Bologna, imprenditrice cinese riciclava denaro dei Narcos: confiscati 3 milioni

Sassuolo: aggredisce e minaccia Carabinieri intervenuti in un bar, arrestato

Sassuolo: aggredisce e minaccia Carabinieri intervenuti in un bar, arrestato

Correggio: muore a 41 anni investito da una bici, in sella c'era Paolo Belli

Correggio: muore a 41 anni investito da una bici, in sella c'era Paolo Belli

Omicidio Saman Abbas, definitive le condanne per i familiari

Omicidio Saman Abbas, definitive le condanne per i familiari