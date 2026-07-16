Modena, polizia locale recupera refurtiva in via Nonantolana

Un intervento avviato per verificare una segnalazione di bivacco si è trasformato nel recupero di materiale rubato per un valore significativo. È accaduto nella prima serata di lunedì 13 luglio in via Nonantolana, dove la Polizia locale di Modena è intervenuta a seguito della chiamata di un residente che segnalava una presunta occupazione abusiva di un’area condominiale.

Giunti sul posto, gli agenti hanno individuato in prossimità della siepe che delimita la proprietà una sorta di costruzione anomala, di dimensioni ben superiori a un semplice giaciglio. Un controllo più approfondito ha consentito di chiarire la natura della struttura: non si trattava di un rifugio utilizzato per trascorrere la notte, bensì di un deposito improvvisato nel quale era stato accumulato materiale di provenienza sospetta. All’interno sono stati infatti rinvenuti dodici termoconvettori ancora imballati, oltre a diverse attrezzature, tra cui un trapano tassellatore con la relativa custodia, matasse di cavi elettrici e altri oggetti riconducibili a furti verosimilmente avvenuti nella zona. Considerato il valore complessivo della merce, stimato in oltre 6.500 euro, tutto il materiale è stato posto sotto sequestro.

I successivi accertamenti hanno permesso di risalire in breve tempo al titolare di una ditta impegnata in un vicino cantiere edile per la realizzazione di palazzine di edilizia popolare. L’uomo ha riferito di aver subito un furto all’interno del proprio cantiere e ha riconosciuto i beni recuperati come parte della refurtiva, producendo la documentazione utile a dimostrarne la proprietà.

Il sequestro è stato quindi convalidato dalla Procura della Repubblica, che ha disposto la restituzione del materiale all’avente diritto. Proseguono nel frattempo le verifiche per individuare i responsabili del furto e ricostruire la dinamica dell’episodio.