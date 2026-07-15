Violento temporale colpisce la provincia: danni e disagi ma nessun ferito

In città si sono verificati allagamenti sparsi, non tali da impedire la circolazione, ma numerose sono state le segnalazioni di rami e alberi caduti nei parchi e lungo le strade. L'assenza di grandi ne ha certamente limitato i danni. Alcune vie sono rimaste completamente bloccate: via Martiniana, via Crespellani e via Cucchiari, dove un albero caduto ha interrotto il traffico a ridosso del semaforo con via Emilia Est, tranciando anche i cavi dei filobus. Sulla tangenziale Mistral, tra le uscite 14 e 15, la carreggiata è stata ristretta per la caduta di un albero, mentre sulla Nuova Estense si procede a una sola corsia tra via Emilia Est e via Vignolese. Rallentamenti anche all’intersezione tra via Vaciglio e via Pavia.
Oltre agli alberi, il vento ha sollevato coperture e lamiere: in via Selmi, nel centro storico, una copertura catramata si è staccata da un edificio finendo su un’auto; al Villaggio Artigiano, in via Cesare Della Chiesa, lamiere volate hanno colpito altre vetture. Sono già in corso le verifiche nelle strutture comunali che ospitano i centri estivi e quelle sull’illuminazione pubblica e sui semafori, affidate al gestore Edison.
Il maltempo ha costretto anche all’annullamento del concerto dei Meute e di Parov Stelar previsto in piazza Roma per il Jazz Open Modena.
La situazione è stata altrettanto complessa nel resto della provincia, dove si sono registrate raffiche di vento superiori ai cento chilometri orari, con un picco di 106 km/h a Soliera. Alberi e rami caduti hanno interessato Carpi, Formigine, Castelfranco, Vignola, Savignano, Sassuolo e diversi comuni della Bassa, dove si segnalano danni pesanti alle coltivazioni. Problemi anche alle linee elettriche, con blackout a Bomporto, Castelfranco e Soliera.
Il bilancio complessivo conferma un evento breve ma particolarmente intenso, che ha messo sotto pressione la viabilità e le infrastrutture, richiedendo un intervento coordinato e immediato da parte dei servizi comunali e provinciali.
Nalle foto, sopra, rimozione di un albero caduto in zona musicisti a Modena, al centro del testo albero caduto a Sassuolo