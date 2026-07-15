Violento temporale colpisce la provincia: danni e disagi ma nessun ferito

Un violento temporale ha attraversato Modena e la provincia nel pomeriggio di mercoledì 15 luglio, provocando disagi diffusi ma senza causare feriti. Sulla città si è sviluppata una supercella temporalesca che ha portato raffiche di vento particolarmente intense e pioggia battente. Il Comune di Modena ha attivato il Coc, il Centro operativo comunale, per monitorare costantemente la situazione e coordinare gli interventi di Polizia locale, Protezione civile, volontari e tecnici comunali, con il supporto di Anas sulle tratte di competenza.In città si sono verificati allagamenti sparsi, non tali da impedire la circolazione, ma numerose sono state le segnalazioni di rami e alberi caduti nei parchi e lungo le strade. L'assenza di grandi ne ha certamente limitato i danni. Alcune vie sono rimaste completamente bloccate: via Martiniana, via Crespellani e via Cucchiari, dove un albero caduto ha interrotto il traffico a ridosso del semaforo con via Emilia Est, tranciando anche i cavi dei filobus. Sulla tangenziale Mistral, tra le uscite 14 e 15, la carreggiata è stata ristretta per la caduta di un albero, mentre sulla Nuova Estense si procede a una sola corsia tra via Emilia Est e via Vignolese. Rallentamenti anche all’intersezione tra via Vaciglio e via Pavia.In via Giardini, poco prima di largo Risorgimento, un bagno chimico ribaltato dal vento ha ostruito la carreggiata in direzione Modena.

Oltre agli alberi, il vento ha sollevato coperture e lamiere: in via Selmi, nel centro storico, una copertura catramata si è staccata da un edificio finendo su un’auto; al Villaggio Artigiano, in via Cesare Della Chiesa, lamiere volate hanno colpito altre vetture. Sono già in corso le verifiche nelle strutture comunali che ospitano i centri estivi e quelle sull’illuminazione pubblica e sui semafori, affidate al gestore Edison.Il maltempo ha costretto anche all’annullamento del concerto dei Meute e di Parov Stelar previsto in piazza Roma per il Jazz Open Modena.La situazione è stata altrettanto complessa nel resto della provincia, dove si sono registrate raffiche di vento superiori ai cento chilometri orari, con un picco di 106 km/h a Soliera. Alberi e rami caduti hanno interessato Carpi, Formigine, Castelfranco, Vignola, Savignano, Sassuolo e diversi comuni della Bassa, dove si segnalano danni pesanti alle coltivazioni. Problemi anche alle linee elettriche, con blackout a Bomporto, Castelfranco e Soliera.Il bilancio complessivo conferma un evento breve ma particolarmente intenso, che ha messo sotto pressione la viabilità e le infrastrutture, richiedendo un intervento coordinato e immediato da parte dei servizi comunali e provinciali.Le operazioni di ripristino proseguono senza sosta e il monitoraggio resta attivo per seguire l’evoluzione delle condizioni meteo e dei danni sul territorio.

Nalle foto, sopra, rimozione di un albero caduto in zona musicisti a Modena, al centro del testo albero caduto a Sassuolo