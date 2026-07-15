Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Violento temporale colpisce la provincia: danni e disagi ma nessun ferito

Violento temporale colpisce la provincia: danni e disagi ma nessun ferito
Violento temporale colpisce la provincia: danni e disagi ma nessun ferito
Violento temporale colpisce la provincia: danni e disagi ma nessun ferito
Violento temporale colpisce la provincia: danni e disagi ma nessun ferito

In città numerose strade interrotte a causa di alberi caduti. Annullati i concerti del Jazz Open. La situazione in città e in provincia

2 minuti di lettura
Un violento temporale ha attraversato Modena e la provincia nel pomeriggio di mercoledì 15 luglio, provocando disagi diffusi ma senza causare feriti. Sulla città si è sviluppata una supercella temporalesca che ha portato raffiche di vento particolarmente intense e pioggia battente. Il Comune di Modena ha attivato il Coc, il Centro operativo comunale, per monitorare costantemente la situazione e coordinare gli interventi di Polizia locale, Protezione civile, volontari e tecnici comunali, con il supporto di Anas sulle tratte di competenza.

In città si sono verificati allagamenti sparsi, non tali da impedire la circolazione, ma numerose sono state le segnalazioni di rami e alberi caduti nei parchi e lungo le strade. L'assenza di grandi ne ha certamente limitato i danni. Alcune vie sono rimaste completamente bloccate: via Martiniana, via Crespellani e via Cucchiari, dove un albero caduto ha interrotto il traffico a ridosso del semaforo con via Emilia Est, tranciando anche i cavi dei filobus. Sulla tangenziale Mistral, tra le uscite 14 e 15, la carreggiata è stata ristretta per la caduta di un albero, mentre sulla Nuova Estense si procede a una sola corsia tra via Emilia Est e via Vignolese. Rallentamenti anche all’intersezione tra via Vaciglio e via Pavia.
Spazio ADV dedicata a novisad
In via Giardini, poco prima di largo Risorgimento, un bagno chimico ribaltato dal vento ha ostruito la carreggiata in direzione Modena.

 



Oltre agli alberi, il vento ha sollevato coperture e lamiere: in via Selmi, nel centro storico, una copertura catramata si è staccata da un edificio finendo su un’auto; al Villaggio Artigiano, in via Cesare Della Chiesa, lamiere volate hanno colpito altre vetture. Sono già in corso le verifiche nelle strutture comunali che ospitano i centri estivi e quelle sull’illuminazione pubblica e sui semafori, affidate al gestore Edison.
Il maltempo ha costretto anche all’annullamento del concerto dei Meute e di Parov Stelar previsto in piazza Roma per il Jazz Open Modena.

La situazione è stata altrettanto complessa nel resto della provincia, dove si sono registrate raffiche di vento superiori ai cento chilometri orari, con un picco di 106 km/h a Soliera. Alberi e rami caduti hanno interessato Carpi, Formigine, Castelfranco, Vignola, Savignano, Sassuolo e diversi comuni della Bassa, dove si segnalano danni pesanti alle coltivazioni. Problemi anche alle linee elettriche, con blackout a Bomporto, Castelfranco e Soliera.
Il bilancio complessivo conferma un evento breve ma particolarmente intenso, che ha messo sotto pressione la viabilità e le infrastrutture, richiedendo un intervento coordinato e immediato da parte dei servizi comunali e provinciali.
Le operazioni di ripristino proseguono senza sosta e il monitoraggio resta attivo per seguire l’evoluzione delle condizioni meteo e dei danni sul territorio.

 

Nalle foto, sopra, rimozione di un albero caduto in zona musicisti a Modena, al centro del testo albero caduto a Sassuolo
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Nubifragio: strade interrotte per alberi caduti nella bassa

Nubifragio: strade interrotte per alberi caduti nella bassa

Umanizzazione delle cure: il progetto Enjoy Music Therapy approda anche al Policlinico di Modena

Umanizzazione delle cure: il progetto Enjoy Music Therapy approda anche al Policlinico di Modena

Electro-swing e techno acustica: Piazza Roma si trasforma con Parov Stelar e la marching band MEUTE

Electro-swing e techno acustica: Piazza Roma si trasforma con Parov Stelar e la marching band MEUTE

Stangata rifiuti, Righi e Mezzetti si sostituiscono al vuoto Pd e Atersir e convocano tavolo provinciale

Stangata rifiuti, Righi e Mezzetti si sostituiscono al vuoto Pd e Atersir e convocano tavolo provinciale

Modena Calcio, dal mercato arriva Zanetti, dalla Primavera tre in prestito

Modena Calcio, dal mercato arriva Zanetti, dalla Primavera tre in prestito

Norma antimaranza, il Sulpl: 'Basta norme spot, serve un segnale dal Governo'

Norma antimaranza, il Sulpl: 'Basta norme spot, serve un segnale dal Governo'

Spazio ADV dedicata a La Bella Sfilza
Articoli più Letti Vignola, tenta furto all’interno della piscina comunale: 43enne denunciato

Vignola, tenta furto all’interno della piscina comunale: 43enne denunciato

Comandante dei carabinieri di Pavullo in vacanza si getta nel canale e salva una donna

Comandante dei carabinieri di Pavullo in vacanza si getta nel canale e salva una donna

Carpi, da Righi 73mila euro a Ciao Comunicazione: 'Mille ore di attività, era il preventivo più economico'

Carpi, da Righi 73mila euro a Ciao Comunicazione: 'Mille ore di attività, era il preventivo più economico'

Maranello, il questore chiude 30 giorni locale nei pressi del Museo Ferrari

Maranello, il questore chiude 30 giorni locale nei pressi del Museo Ferrari

Articoli Recenti Bomporto, schianto frontale tra due auto: muore un 68enne

Bomporto, schianto frontale tra due auto: muore un 68enne

Fermato per un controllo stradale, aveva 6 dosi di cocaina nel cruscotto: arrestato

Fermato per un controllo stradale, aveva 6 dosi di cocaina nel cruscotto: arrestato

A Pavullo sabato torna la Notte Verde

A Pavullo sabato torna la Notte Verde

Carpi in lutto, è morto l'ex assessore D'Addese

Carpi in lutto, è morto l'ex assessore D'Addese