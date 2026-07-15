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Electro-swing e techno acustica: Piazza Roma si trasforma con Parov Stelar e la marching band MEUTE

Electro-swing e techno acustica: Piazza Roma si trasforma con Parov Stelar e la marching band MEUTE

Terzo grande evento questa sera, mercoledì, sul palco principale della rassegna Jazz Open, mentre il club stage del Baluardo della Cittadella ospita Andrea Sabatino, ai Giardini Ducali esibizione gratuira degli Sleap-e

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Modena si prepara a vivere un'altra notte di grandissima musica. Il festival Jazz Open accende i riflettori sul suo palco principale, trasformando Piazza Roma cornice oggi di una vera e propria festa all'aperto. La serata di oggi 15 luglio punta tutto sulla contaminazione, fondendo la tradizione jazzistica con l'elettronica e i ritmi contemporanei più travolgenti.

 

Il pubblico di Piazza Roma potrà scatenarsi prima con il pioniere dell'electro-swing Parov Stelar, capace di unire le atmosfere vintage degli anni trenta ai beat digitali, e poi con i MEUTE, l'incredibile collettivo di Amburgo che riproduce la musica techno esclusivamente attraverso strumenti a fiato e percussioni acustiche

 

I cancelli di Piazza Roma apriranno ufficialmente alle ore venti e gli ultimi tagliandi rimasti saranno acquistabili online tramite il circuito Vivaticket oppure direttamente presso la biglietteria sul posto. Per chi invece preferisce un'atmosfera più intima e legata alle sfumature tradizionali del genere, l'appuntamento parallelo è fissato per le ore ventun e trenta al Baluardo della Cittadella, con la performance di Andrea Sabatino. Alle ventidue concerto gratuito dei Sleap-e ai Giardini Ducali.

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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