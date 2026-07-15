Electro-swing e techno acustica: Piazza Roma si trasforma con Parov Stelar e la marching band MEUTE

Modena si prepara a vivere un'altra notte di grandissima musica. Il festival Jazz Open accende i riflettori sul suo palco principale, trasformando Piazza Roma cornice oggi di una vera e propria festa all'aperto. La serata di oggi 15 luglio punta tutto sulla contaminazione, fondendo la tradizione jazzistica con l'elettronica e i ritmi contemporanei più travolgenti.



Il pubblico di Piazza Roma potrà scatenarsi prima con il pioniere dell'electro-swing Parov Stelar, capace di unire le atmosfere vintage degli anni trenta ai beat digitali, e poi con i MEUTE, l'incredibile collettivo di Amburgo che riproduce la musica techno esclusivamente attraverso strumenti a fiato e percussioni acustiche

I cancelli di Piazza Roma apriranno ufficialmente alle ore venti e gli ultimi tagliandi rimasti saranno acquistabili online tramite il circuito Vivaticket oppure direttamente presso la biglietteria sul posto. Per chi invece preferisce un'atmosfera più intima e legata alle sfumature tradizionali del genere, l'appuntamento parallelo è fissato per le ore ventun e trenta al Baluardo della Cittadella, con la performance di Andrea Sabatino. Alle ventidue concerto gratuito dei Sleap-e ai Giardini Ducali.