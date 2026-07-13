Jazz Open, il sindaco si scusa per i disagi: 'Ma così Modena al centro della musica internazionale'

'Siamo felici e soddisfatti che Jazz Open abbia scelto Modena per questo bellissimo festival. Viene svolto qui, in piazza Roma, perchè caratteristica tipica di questo festival è lo svolgersi nelle piazze tipiche della città e piazza Roma è la piazza tipica di Modena. Del resto la statua di Ciro Menotti si esalta in questo allestimento'. Così il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, ha presentato questa sera l'avvio del festival Jazz Open e ha risposto alle tante critiche legate alla location. Una presentazione avvenuta con l'assessore Andrea Bartolamasi, Marco Broll, direttore generale di Jazz Open Modena, Jürgen Schlensog, fondatore di Jazz Open, ed Emma Smith.

'Per anni ci si è lamentati dell'assenza a Modena di grandi concerti, ecco noi per una settimana ospitiamo a Modena i più grandi artisti della scena internazionale Jazz - ha aggiunto il sindaco -. Qui siamo all'interno di una dimensione internazionale che supera le polemiche provinciali. Mi scuso in ogni caso con chi vive qualche disagio a causa dell'allestimento: abbiamo stravolto la zona intorno alla piazza, ma penso ci si possa sacrificare per 10-15 giorni davanti a un evento di questo livello. Comunque questo è il primo anno ed è quindi sperimentale, ci scusiamo se abbiamo commesso errori. Nei prossimi quattro anni miglioreremo ulteriormente'.

