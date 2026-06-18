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Modena, alla mostra ‘una storia italiana di moda e motori’ arrivano le creazioni del Venturi

Modena, alla mostra ‘una storia italiana di moda e motori’ arrivano le creazioni del Venturi

Promossa da Momenti di Maria Carafoli e Sonia Veroni Ceo di Modateca Deanna

2 minuti di lettura

Si arricchisce di nuovi contenuti la mostra “Una storia italiana di moda e motori”, allestita presso la Chiesa di San Carlo a Modena e promossa da Momenti di Maria Carafoli e Sonia Veroni Ceo di Modateca Deanna nell'ambito delle celebrazioni per i 400 anni della Fondazione Collegio San Carlo. 

L'esposizione, che propone un affascinante viaggio culturale tra creatività, artigianalità e innovazione, raccontando due settori che hanno contribuito a rendere l'Italia celebre nel mondo – la moda e i motori – ospita da oggi e fino alla chiusura della mostra, prevista per il 21 giugno, una selezione di manufatti in ceramica dedicati al tema della moda.

Le opere sono state interamente realizzate dagli studenti del corso di Design della ceramica del Liceo Artistico Venturi di Modena, guidati dalla professoressa Maria Grazia Villani. I lavori esposti rappresentano un'interessante interpretazione artistica del dialogo tra tradizione manifatturiera e creatività contemporanea, offrendo ai visitatori uno sguardo originale sul rapporto tra moda, design e arti applicate.

La presenza delle opere degli studenti conferma il ruolo del Liceo Artistico Venturi come una delle realtà formative d'eccellenza del territorio modenese. Sotto la guida della dirigente scolastica Luigia Paolino, l'istituto continua a distinguersi per la qualità dei percorsi didattici e per la capacità di valorizzare il talento e le competenze artistiche delle nuove generazioni.

La mostra “Una storia italiana di moda e motori” sarà visitabile fino al 21 giugno con i seguenti orari: da martedì a domenica dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 16 alle 20. Chiuso il lunedì.

L'ingresso è libero e gratuito.

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