Modena protagonista al festival di Goodwood con dj Christian Lena

Motori, ma anche musica. Modena protagonista al festival di Goodwood, l'evento internazionale dedicato alle auto che si si svolge ogni luglio in Inghilterra, e punto di riferimento per appassionati e collezionisti da tutto il mondo. E fra rievocazioni storiche come la sfida Ferrari contro Ford, e le presentazioni dei nuovi modelli Lamborghini e Maserati, il modenese Christian Lena.

Dj e produttore, una ventennale esperienza sulla scena, ha seguito la produzione di album come 'Razmataz' di Paolo Conte fino al recente singolo afro-house Nishike, occupandosi anche di eventi e progetti come il ritorno all'utilizzo dei dischi in vinile.

Lena ha portato un tocco di Modena ai djset che ha curato al Goodwood Festival of speed 2026:

'Mi sono occupato del djset in un hospitality esclusivo dedicato a vip e collezionisti internazionali presenti al Goodwood, ed ho curato la colonna sonora. Un'esperienza davvero straordinaria. Essere in un posto che celebra la cultura dei motori ed essere di Modena, città in cui si è fatta parte della storia dei motori, per me è stato emozionante e prestigioso'.

Come scegli i dischi e i musicisti per i tuoi set? 'La selezione musicale parte sempre dall'ascolto e dal rispetto del contesto. Mi muovo tra sonorità afro house, house, deep house, disco e funk, cercando sempre di emozionare il pubblico. Al Goodwood ho fatto una selezione che spaziava dalle sonorità più da viaggio e di atmosfera, con tracce come Innerbloom dei Rufus du sol o Safe dei Monkey Safari, alternandole con produzioni mie come l’ultima nostra traccia Nishike uscita per Kitisuro, che stanno suonando davvero in tutto il mondo', spiega Lena, che nel frattempo è al lavoro su una playlist dedicata al Goodwood che pubblicherà su Spotify.

Marco Amendola