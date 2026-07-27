Pavullo, un fine settimana di rievocazione storica napoleonica a Montecuccolo

1799: l'assedio di Montecuccolo, è il titolo della rievocazione storica che animerà il castello di Montecuccolo sabato 1 e domenica 2 agosto. L'evento, organizzato dall'associazione Terra e Identità, con il patrocinio del Comune di Pavullo e il sostegno della Fondazione di Modena, trae spunto da un fatto realmente accaduto che si verificò nel lontano 1799 e che fu all'origine del grave decadimento strutturale del maniero continuato fino all'importantissimo restauro da parte della Fondazione di Modena degli inizi degli anni Duemila.

In quel periodo parte dell'Italia era sotto il dominio delle truppe francesi comandate dal generale Napoleone Bonaparte. Un po' ovunque le popolazioni italiche si sollevavano contro lo straniero dando origine a quel fenomeno che è passato alla storia con il nome di “insorgenze antigiacobine”. Anche la comunità di Montecuccolo si rese protagonista di un'insorgenza che, come era prevedibile, finì molto male. Napoleone, in quel periodo in Egitto, fece arrivare a Pavullo un forte contingente di truppe che conquistò facilmente il castello e, dopo averlo saccheggiato, lo incendiò. In conclusione 28 abitanti di Montecuccolo, compreso il parroco, vennero fucilati.

La due giorni intende rievocare questi fatti, con le ovvie licenze poetiche richieste da uno spettacolo che è prima di tutto un momento di itrattenimento.

Protagonisti saranno importanti gruppi da anni impegnati nel campo della rievocazione: il Battaglione Estense di San Possidonio, l'Associazione Napoleonica Italiana e Les Grognards de l'Armée d'Italie.

Il programma è intenso. La festa inaugura sabato alle 15,30 con un appuntamento culturale nel quale verrà raccontata l'insorgenza di Montecuccolo e le sue conseguenze. Un rievocatore interpreterà la parte di Serafino Parenti, allora governatore del Frignano, e spiegherà perchè ha tentato in tutte le maniere di far desistere la popolazione da un'impresa che riteneva, a ragion veduta, una follia.

Alle 17 più di settanta figuranti rievocheranno l'assedio e conquista del castello da parte delle truppe francesi. Alle 21 si terrà la gran festa da ballo dei vincitori.

Domenica invece il programma darà libero sfogo alla fantasia. Si immagina che alla mattina Napoleone e Giuseppina giungano a visitare il castello appena conquistato e nel pomeriggio guidino le operazioni militari di difesa da una storicamente non vera reazione dei Montecuccolini appoggiati dagli austriaci. Al termine della battaglia un Napoleone fatto prigioniero viene processato in stile americano. L'accusatore sarà lo storico Lorenzo Del Boca mentre il Napoleone sul banco degli imputati sarà interpretato da Roberto Colla.

Nella due giorni non può mancare l'aspetto gastronomico.

Mentre la Tavola del Maniero proporrà una cena francese sabato sera, un pranzo con Napoleone e una cena con gli austriaci domenica, il gruppo parrocchiale di Montecuccolo, con qualche giorno di anticipo sulla sagra di San Lorenzo, aprirà i propri affascinanti spazi nei quali sarà possibile mangiare borlenghi e crescentine.

Nella due giorni sono previste attività per bambini e visite guidate in costume a cura della Corte dei Montecuccoli. L'accesso alla festa è libero e gratuito.