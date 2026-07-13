A Pavullo sabato torna la Notte Verde

Sabato 18 luglio a partire dalle 19 il centro storico di Pavullo nel Frignano si animerà con la storica Notte Verde che quest’anno vedrà una serie di novità e un programma assai ricco. Grande protagonista sarà il centro storico animato da una partecipazione straordinaria di commercianti, negozi, bar ed esercizi pubblici che saranno aperti per tutta la serata creando un’atmosfera di festa.

Tra le principali novità l’allestimento di due grandi palchi montati in altrettante piazze su sui si alterneranno band dal vivo, spettacoli e DJ set. La musica accompagnerà la Notte Verde nei vari DJ set organizzati anche dai bar e dalle attività commerciali quasi a formare una colonna sonora dell’evento.

Ampio spazio sarà dedicato all’enograstronomia. Non mancheranno i prodotti tipici dell’Appennino dalle crescentine ai borlenghi, dallo gnocco fritto ad altre tipicità locali. E poi hamburger, carne alla griglia e birre artigianali. Sarà occasione da chi proviene anche da province limitrofe provare anche le crescentine con cacciagione in umido, un piatto non facile da trovare altrove.

Importanti novità anche per quanto riguarda i mercatini, che quest'anno saranno suddivisi in tre grandi aree tematiche: una dedicata all' handmade e ai creativi, uno spazio riservato all'artigianato e infine un'ampia sezione dedicata all'antiquariato e al

vintage, con decine di espositori provenienti anche da fuori provincia.

Tra i protagonisti della Notte Verde ci saranno anche i Borghi Bros e gli Animaux Formidables insieme a altri gruppi musicali e DJ set che accompagneranno il pubblico fino a tarda serata.

La Notte Verde si conferma un'occasione unica per trascorrere una serata all'insegna della musica, del buon cibo, dello shopping all'aperto e del divertimento, godendo del fresco dell'Appennino modenese.

Gli organizzatori prevedono un'affluenza superiore alle 10.000 presenze, confermando la Notte Verde come uno degli appuntamenti estivi più attesi e partecipati del territorio.

La Notte Verde è realizzata grazie al sostegno economico del Comune di Pavullo nel Frignano e alla collaborazione dei commercianti, dei pubblici esercizi e delle caffetterie del centro storico. Ingresso libero dalle 19 alle 02.