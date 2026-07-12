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Carpi in lutto, è morto l'ex assessore D'Addese

Carpi in lutto, è morto l'ex assessore D'Addese

Il Pd: 'Carmelo ha vissuto la politica come strumento di partecipazione e servizio, contribuendo con passione e competenza all’amministrazione della città'

1 minuto di lettura

Lutto a Carpi per la morte di Carmelo Alberto D'Addese, assessore ai Lavori Pubblici e alla Protezione Civile per due mandati sotto la giunta Campedelli.

La scomparsa di Carmelo Alberto D'Addese ci addolora profondamente. Con lui la nostra comunità perde una persona che ha saputo mettere al servizio degli altri il proprio impegno civile e politico, distinguendosi per serietà, disponibilità e profondo senso dell’impegno per la collettività. Carmelo ha vissuto la politica come strumento di partecipazione e servizio, contribuendo con passione e competenza all’amministrazione della città, anche nei suoi ruoli come assessore. Il suo stile, sempre improntato al dialogo, al rispetto delle persone e alla ricerca del bene comune, rappresenta un esempio che continuerà ad accompagnare il nostro percorso. Alla sua famiglia, ai suoi cari e a quanti hanno condiviso con lui l'impegno politico e associativo desideriamo esprimere la nostra più sincera vicinanza in questo momento di grande dolore'. Così la segretaria del Partito Democratico di Carpi, Daniela Depietri e il segretario della Federazione provinciale Massimo Paradisi.

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