Apprendiamo dalla stampa della nomina dei due nuovi assessori, ufficializzata oggi dal sindaco di Carpi. Sapevamo da tempo che la compagine di Giunta avrebbe dovuto essere rinnovata e quindi la nomina di due nuovi assessori non ci ha colto di sorpresa e non abbiamo nulla da eccepire sulle persone scelte dal Sindaco per integrare la sua squadra. Rileviamo tuttavia che, pur non essendo la nostra Lista rappresentata in Consiglio Comunale, essa fa pur sempre parte - assieme ad altri raggruppamenti minori - di una 'coalizione' che elettoralmente ha contribuito all'elezione dell'attuale primo cittadino. Spiace pertanto prendere atto che non solo non siamo stati 'consultati' per le nuove nomine (cosa che non avremmo per altro nemmeno preteso), ma non siamo stati nemmeno 'informati' delle medesime, prima della ufficializzazione formale. Lo consideriamo un 'piccolo sgarbo istituzionale' che fa seguito e si aggiunge a quelli relativi a tutte le precedenti nomine effettuate dal primo cittadino (Aimag, Fondazione Cr Carpi) di cui non contestiamo assolutamente né l'opportunità, né la legittimità ma che a noi, ramo minore della maggioranza, lascia pur sempre un certo amaro in bocca.
Fabrizio Stermieri - Lista civica Bella Carpi
Carpi, i civici: 'Nessuno ci ha nemmeno informato della scelta dei nuovi assessori, amaro in bocca'
Sgarbo istituzionale che fa seguito e si aggiunge a quelli relativi a tutte le precedenti nomine effettuate dal primo cittadino
Apprendiamo dalla stampa della nomina dei due nuovi assessori, ufficializzata oggi dal sindaco di Carpi. Sapevamo da tempo che la compagine di Giunta avrebbe dovuto essere rinnovata e quindi la nomina di due nuovi assessori non ci ha colto di sorpresa e non abbiamo nulla da eccepire sulle persone scelte dal Sindaco per integrare la sua squadra. Rileviamo tuttavia che, pur non essendo la nostra Lista rappresentata in Consiglio Comunale, essa fa pur sempre parte - assieme ad altri raggruppamenti minori - di una 'coalizione' che elettoralmente ha contribuito all'elezione dell'attuale primo cittadino. Spiace pertanto prendere atto che non solo non siamo stati 'consultati' per le nuove nomine (cosa che non avremmo per altro nemmeno preteso), ma non siamo stati nemmeno 'informati' delle medesime, prima della ufficializzazione formale. Lo consideriamo un 'piccolo sgarbo istituzionale' che fa seguito e si aggiunge a quelli relativi a tutte le precedenti nomine effettuate dal primo cittadino (Aimag, Fondazione Cr Carpi) di cui non contestiamo assolutamente né l'opportunità, né la legittimità ma che a noi, ramo minore della maggioranza, lascia pur sempre un certo amaro in bocca.
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