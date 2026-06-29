Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Caldo, allerta rossa e Paesc: qualche domanda all'amministrazione

Caldo, allerta rossa e Paesc: qualche domanda all'amministrazione

Il 4 maggio scorso lo stesso Consiglio Comunale ha approvato due mozioni sui rifugi climatici e il contrasto alle ondate di calore

2 minuti di lettura

Per la prima volta nella storia di Modena è scattata l'allerta rossa per caldo. Un esperto meteorologo di lungo corso ha dichiarato di non aver mai visto nulla di simile.

La risposta del Comune: un numero verde, luoghi climatizzati aperti al pubblico e 200mila euro per acquistare raffrescatori portatili — gli stessi che avrebbero dovuto essere consegnati alle scuole in tempo e non lo sono stati.

Il 4 febbraio 2021, con delibera 4/2021, il Consiglio Comunale di Modena — che quest'anno compie 80 anni — ha approvato il PAESC, Piano di Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima, dando concretezza almeno formale al Patto dei sindaci per il Clima e l'Energia. Un documento di 183 pagine con 29 azioni strutturali di adattamento ai cambiamenti climatici, costruito insieme ad Aess, UniMoRe, Ausl, Hera, Protezione Civile regionale e altri soggetti pubblici e privati.

Quel piano conteneva già tutto. Le proiezioni al 2050 indicavano: notti tropicali quasi raddoppiate, da 25 a 46 all'anno; onde di calore quadruplicate, da 2 a 8, ciascuna più lunga della precedente; temperatura massima estiva in aumento di quasi 3°C; giorni senza pioggia in estate da 22 a 30.

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Non erano sorprese: erano stime documentate, basate su dati Arpae e Arpa.

Il 4 maggio scorso lo stesso Consiglio Comunale ha approvato due mozioni sui rifugi climatici e il contrasto alle ondate di calore. Documenti condivisibili nei contenuti.

Eppure in nessuno dei due il Paesc viene citato. Come se non esistesse. Vale la pena notare che i rifugi climatici più grandi e attrezzati della città sono già aperti: si chiamano centri commerciali. Non è un paradosso minore. Quanto alla cabina di regia annunciata dal Sindaco: ben venga. Mi permetto di suggerire un requisito minimo per i suoi componenti: aver letto le 183 pagine del Paesc. Dopodiché sarebbe utile sapere — pubblicamente — quante delle 29 azioni di adattamento siano state effettivamente attuate in cinque anni, e con quali risultati misurabili.

Non è una polemica. È amministrazione.

Vittorio Ballestrazzi - ex consigliere comunale di Modena

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli più Letti ‘Modena, la strage già archiviata: dopo la cena vergognosa di Confcommercio, il rombo dei motori’

‘Modena, la strage già archiviata: dopo la cena vergognosa di Confcommercio, il rombo dei motori’

Modena, Centro di Studi Muratoriani: inestimabile pezzo di storia lasciato al degrado

Modena, Centro di Studi Muratoriani: inestimabile pezzo di storia lasciato al degrado

Attentato del 16 maggio: alla Festa dell'Unità di Modena si sceglie il silenzio e il 'meglio non parlarne'

Attentato del 16 maggio: alla Festa dell'Unità di Modena si sceglie il silenzio e il 'meglio non parlarne'

Caro Comune di Modena, la vera partecipazione è quella che permette ai cittadini di proporre non di rispondere

Caro Comune di Modena, la vera partecipazione è quella che permette ai cittadini di proporre non di rispondere

Articoli Recenti Sanità Modena, non è colpa di Altini: la lotta di potere è interna al Pd

Sanità Modena, non è colpa di Altini: la lotta di potere è interna al Pd

Sbagliato etichettare l'attentatoore di Modena come un radicalizzato islamico

Sbagliato etichettare l'attentatoore di Modena come un radicalizzato islamico

Dalla Picierno alla Gualmini: la grande fuga dal Pd della Schlein

Dalla Picierno alla Gualmini: la grande fuga dal Pd della Schlein

Sindaco Righi, sono disponibile per la presidenza Aimag

Sindaco Righi, sono disponibile per la presidenza Aimag