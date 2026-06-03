‘Sed peiora parantur. Speravo di non dover completare la frase latina, ma questi sono i segnali disarmanti che ci aspettano tempi peggiori, e che coloro, che di fronte alla grave tragedia si sono rivelati politici deboli, intellettualmente e umanamente inadeguati, usi al rimpallo delle colpe, alle squallide scaramucce ideologiche, suonatori di scacciapensieri mai risolutori di problemi, non saranno sicuramente in grado di affrontare - continua la Modena -.
‘Modena, la strage già archiviata: dopo la cena vergognosa di Confcommercio, il rombo dei motori’
‘Modena ha sostituito la pietà con una compassione di maniera, ha contaminato il dolore in una festa di motori’
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