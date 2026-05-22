Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Cena in piazza con Confcommercio a poche ore dalla strage: il sistema Modena che digerisce tutto

Cena in piazza con Confcommercio a poche ore dalla strage: il sistema Modena che digerisce tutto

Perché quasi nessuno ha chiesto conto di quella scelta ai vertici dell’associazione?

2 minuti di lettura

Sabato sera Confcommercio Modena ha fatto sedere oltre trecento persone a cena in piazza Roma. A quattro ore dalla strage in via Emilia centro. A poche centinaia di metri dal punto in cui un’auto ha travolto i passanti, lasciando diverse persone in condizioni gravissime.


La parte degli spettacoli è stata annullata. Ma la cena no. E già questo basterebbe per aprire una discussione pubblica seria. Invece quasi nulla. Poche righe, poca politica, pochissimo dibattito. Come se la città ufficiale avesse deciso che quella serata andava accompagnata fuori scena senza fare rumore.


Il sindaco Massimo Mezzetti e la sua giunta non si sono presentati. Non è un dettaglio: è un fatto politico molto forte. Hanno anche provato a dissuadere Confcommercio, a convincere il direttore Alberto Crepaldi, pare. Ma il fatto che nessuno dell’Amministrazione fosse seduto a quella tavola è un messaggio molto chiaro: in quel momento il Comune non voleva stare lì.


Confcommercio invece ha deciso di restare. E poi ha rivendicato la scelta su Facebook, con tanto di fotografie: “In una serata drammaticamente buia, abbiamo deciso, con profondo rispetto verso il dolore e la sofferenza provocati da un gesto folle, di far prevalere la luce della vita e la speranza della solidarietà”.

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Così ha scritto l’associazione. Non è una spiegazione asciutta o una presa d’atto di una decisione difficile: è una rivendicazione.

Ed è qui che la questione si fa più pesante. Perché una cosa è dire: l’evento era già organizzato, c’erano fornitori, ristoratori, tavoli, prenotazioni, l’abbiamo fatta in silenzio. Altra cosa è presentare quella cena come una risposta morale alla tragedia. Il problema non era salvare la cena né – peggio – il bilancio della cena: i costi si potevano riconoscere ugualmente e sarebbero stati gli stessi. Qui s’è trasformato tutto in una tavolata, nel pubblicare le foto e nel metterci sopra l’hashtag #modenanonhapaura. Mentre Modena paura ce l’aveva, e tanta. Può andar bene oggi, a distanza di una settimana. Ma non di certo la sera stessa della strage.


La domanda allora non riguarda solo Confcommercio. Riguarda il sistema Modena. Perché la notizia non è diventata un caso? Perché nessun grande dibattito politico? Perché quasi nessuno ha chiesto conto di quella scelta ai vertici dell’associazione?


La risposta è scomoda, ma è davanti agli occhi di tutti. Confcommercio a Modena gioca su tutti i tavoli: forse è l’unica a poterlo fare così bene.

Sta dentro il sistema delle associazioni economiche; è fortissima in Camera di Commercio; parla con il centrosinistra amministrativo; ha rapporti storici con tutti i mondi che pesano nella città ufficiale. Ha rapporti consolidati con pezzi importanti della stampa locale. E nello stesso tempo mantiene una vicinanza storica con ambienti del centrodestra. Risultato: quando dovrebbe partire la polemica, la polemica non parte.


Se al posto di Confcommercio ci fosse stata un’associazione meno inserita, meno protetta, meno utile agli equilibri cittadini, sarebbe finita diversamente? Non possiamo dirlo con certezza. Ma di certo oggi è finita così.


Eli Gold

Foto dell'autore

Dietro allo pseudonimo 'Eli Gold' un noto personaggio modenese che racconterà una Modena senza filtri. La responsabilità di quanto pubblicato da 'Eli' ricade solo sul direttore della tes...   

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, al cinems Astra la prima di De Tomaso Enigma

Modena, al cinems Astra la prima di De Tomaso Enigma

Modena, rissa in via Crispi: arrestati 5 egiziani e 2 tunisini

Modena, rissa in via Crispi: arrestati 5 egiziani e 2 tunisini

Strage di Modena, se Barcaiuolo in Senato definisce 'raccapriccianti' le parole del sindaco Mezzetti, un problema esiste

Strage di Modena, se Barcaiuolo in Senato definisce 'raccapriccianti' le parole del sindaco Mezzetti, un problema esiste

Evoca la strage di Modena contro la Schlein: consigliera Lega sospesa. Mezzetti: 'Abbassare i toni'

Evoca la strage di Modena contro la Schlein: consigliera Lega sospesa. Mezzetti: 'Abbassare i toni'

Il legale di El Koudri: 'Era convinto di non trovare lavoro per il malocchio'

Il legale di El Koudri: 'Era convinto di non trovare lavoro per il malocchio'

Sottil non è più l'allenatore del Modena: la società ufficializza l'esonero

Sottil non è più l'allenatore del Modena: la società ufficializza l'esonero

Articoli più Letti Modena, uomo nudo in centro e in palese difficoltà. Il capogruppo Fdi lo mette alla berlina sui social: 'Risorse'

Modena, uomo nudo in centro e in palese difficoltà. Il capogruppo Fdi lo mette alla berlina sui social: 'Risorse'

Modena, petizione Pd sulla sanità: il segretario Paradisi non ne sapeva nulla. Una raccolta di... visibilità

Modena, petizione Pd sulla sanità: il segretario Paradisi non ne sapeva nulla. Una raccolta di... visibilità

Modena, marea di cittadini in piazza col sindaco Mezzetti: non è retorica, è una 'social catena'

Modena, marea di cittadini in piazza col sindaco Mezzetti: non è retorica, è una 'social catena'

Modena, la tracotanza diventa un pretesto: da Mezzetti e Leonelli allergia al quieto essere

Modena, la tracotanza diventa un pretesto: da Mezzetti e Leonelli allergia al quieto essere

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli Recenti Strage di Modena, la vergogna degli scontri di piazza: specchio di una politica che strumentalizza l'orrore

Strage di Modena, la vergogna degli scontri di piazza: specchio di una politica che strumentalizza l'orrore

Strage di Modena, due piazze e due stagni emotivi opposti

Strage di Modena, due piazze e due stagni emotivi opposti

Sanità Emilia Romagna, la petizione spot di Muzzarelli e l'innocenza perduta per sempre

Sanità Emilia Romagna, la petizione spot di Muzzarelli e l'innocenza perduta per sempre

Modena, Muzzarelli superattivo: l'uso della sanità emiliana come grimaldello per tornare protagonista

Modena, Muzzarelli superattivo: l'uso della sanità emiliana come grimaldello per tornare protagonista