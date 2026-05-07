Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, Muzzarelli superattivo: l'uso della sanità emiliana come grimaldello per tornare protagonista

Modena, Muzzarelli superattivo: l'uso della sanità emiliana come grimaldello per tornare protagonista

Se la disponibilità di Lenzini a far da spalla a Muzzarelli non fa notizia, più rilevante politicamente è l'aver ingaggiato anima e cuore il vicesindaco Maletti

3 minuti di lettura

Il ruolo di presidente della Commissione politiche per la Salute e Sociali in Regione Emilia Romagna sarebbe un incarico formale o poco più, ma l'ex sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli lo ha trasformato in un palcoscenico per riottenere piena visibilità a Modena e - nelle sue intenzioni - offuscare di conseguenza quella del suo successore Massimo Mezzetti.

Protagonista di ogni evento pubblico e privato, proprio come quando indossava la fascia tricolore, Mezzetti guida la corrente Pd avversa all'attuale sindaco e per farlo ha deciso di usare proprio la sanità come 'grimaldello', con convegni, interviste e generosi inserti sui quotidiani amici.

La petizione lanciata da Modena, in spregio a quella nazionale della Cgil e senza nemmeno coinvolgere il segretario provinciale Pd Paradisi (reo di essere uomo della corrente avversa che fa riferimento a Stefano Vaccari), è esclusivamente una idea di Muzzarelli, così come la iniziativa di questa sera alla polisportiva San Faustino con Andrea Crisanti.


Accanto al sindaco il fedelissimo scudiero Diego Lenzini, vicesegretario provinciale del partito nonchè capogruppo del Pd a Modena e perenne spina nel fianco della giunta Mezzetti.

Ma se la disponibilità di Lenzini a fare da spalla a Muzzarelli non fa notizia, più rilevante a livello politico è l'aver ingaggiato anima e cuore il vicesindaco Francesca Maletti.

Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Protagonista della conferenza stampa sulla petizione (quella fatta all'oscuro di Paradisi), la Maletti sarà di scena anche questa sera con Crisanti: un protagonismo che non è passato inosservato all'ala di Mezzetti e che - insieme all'ulteriore ascesa nel campo cattolico con la vicepresidenza della Fondazione Muratori in tandem con monsignor Gazzetti - fanno pensare a una sterzata della Maletti dalla fedeltà al sindaco a un ritorno al passato con Muzzarelli. Obiettivo della vicesindaco, nemmeno troppo celato, ingraziarsi il Pd e sperare di scalzare Mezzetti in vista di un possibile secondo mandato, coronando così il suo eterno sogno di 'conquistare' piazza Grande.


Ovviamente in tutto questo la difesa della sanità pubblica ha solo un ruolo di 'contorno' rispetto al vero obiettivo che è legato alle rendite di posizione dei singoli protagonisti, Maletti e Muzzarelli su tutti, ma anche Lenzini, la Venturelli e Guerzoni che ovviamente sperano di essere in scia al cavallo giusto per un posto in Regione. Una partita a scacchi, fatta di strategie, sgambetti, mosse e contromosse, dalla quale il sindaco Mezzetti è sempre più distante, quasi da osservatore esterno.

In fondo il ragionamento del primo cittadino è semplice: nel 2024 è stato chiamato per manifesta incapacità del Pd di fare sintesi su un nome unitario e dilaniato dalle correnti degli 8 piccoli indiani aspiranti candidati sindaci, per usare una felice espressione dell'assessore Zanca, oggi quella situazione in fondo non è cambiata. Il superattivismo di Muzzarelli non ha risolto le crepe interne e - per quanto il Pd ci provi - sarà difficile pensare di scalzare un sindaco con un buon grado di consenso in città e senza una alternativa valida sul tavolo.

A meno che Mezzetti non decida di salutare tutti e - per citare Guccini - dire un catartico 'addio alle urle scomposte di politicanti professionisti e a tutte quelle glorie vuote...'.

Ma questo scenario non rientrerebbe più nella sfera machiavellica della politica, piuttosto in quella insondabile dell'umanità di chi 'preferisce vivere'.

Giuseppe Leonelli

Foto dell'autore

Direttore responsabile della Pressa.it.
Nato a Pavullo nel 1980, ha collaborato alla Gazzetta di Modena e lavorato al Resto del Carlino nelle redazioni di Modena e Rimini. E' stato vicedirettore...   

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Trasporto pubblico, Cisl attacca: 'Seta con modi da sultano impaurito ha provato a silenziarci'

Trasporto pubblico, Cisl attacca: 'Seta con modi da sultano impaurito ha provato a silenziarci'

Da Zero a Cento, storie di impresa: sul palco del Mef l'eccellanza emiliana

Da Zero a Cento, storie di impresa: sul palco del Mef l'eccellanza emiliana

Bye Bye Fanano: per il ritiro precampionato il Modena sceglie il Trentino

Bye Bye Fanano: per il ritiro precampionato il Modena sceglie il Trentino

'Modena, Zona Stazione FS e parco XXII Aprile: sicurezza fuori controllo'

'Modena, Zona Stazione FS e parco XXII Aprile: sicurezza fuori controllo'

Vittime del terrorismo rosso: Modena ricorda Biagi e Moro

Vittime del terrorismo rosso: Modena ricorda Biagi e Moro

'Sanità Modena, ridicola la petizione Pd: chi ha tagliato e chiuso presidi in questi anni?'

'Sanità Modena, ridicola la petizione Pd: chi ha tagliato e chiuso presidi in questi anni?'

Articoli più Letti Modena, uomo nudo in centro e in palese difficoltà. Il capogruppo Fdi lo mette alla berlina sui social: 'Risorse'

Modena, uomo nudo in centro e in palese difficoltà. Il capogruppo Fdi lo mette alla berlina sui social: 'Risorse'

Modena, nel vuoto dei partiti di minoranza il Comitato di Meschieri accende il faro dell'opposizione

Modena, nel vuoto dei partiti di minoranza il Comitato di Meschieri accende il faro dell'opposizione

Trump sbeffeggia il Papa e si dipinge come Gesù: la follia al potere nel silenzio di un'Italia in ginocchio

Trump sbeffeggia il Papa e si dipinge come Gesù: la follia al potere nel silenzio di un'Italia in ginocchio

Carpi, 73mila euro a Ciao Comunicazione: così il sindaco Righi cede alle spinte Pd

Carpi, 73mila euro a Ciao Comunicazione: così il sindaco Righi cede alle spinte Pd

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli Recenti Modena, petizione Pd sulla sanità: il segretario Paradisi non ne sapeva nulla. Una raccolta di... visibilità

Modena, petizione Pd sulla sanità: il segretario Paradisi non ne sapeva nulla. Una raccolta di... visibilità

Sicurezza a Modena, i tentennamenti di Paradisi: il Pd è un condominio senza amministratore

Sicurezza a Modena, i tentennamenti di Paradisi: il Pd è un condominio senza amministratore

Modena, per Trc e Coop Alleanza 3.0 una festa... senza donne

Modena, per Trc e Coop Alleanza 3.0 una festa... senza donne

Carpi, in fondo Righi e Morelli hanno un obiettivo comune: scardinare il tavolo che conta

Carpi, in fondo Righi e Morelli hanno un obiettivo comune: scardinare il tavolo che conta