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Modena, online oltre 30mila fotografie storiche del Fondo Panini

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Sul sito Ago Modena. Raccontano le trasformazioni urbanistiche e sociali della città tra Ottocento e Novecento con le immagini degli studi Orlandini e Bandieri

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L’abbattimento delle canoniche e la creazione di via Lanfranco, di fianco al Duomo, tra il 1898 e il 1899; Porta Sant’Agostino, con la piazza attraversata dai doppi binari per il tram a cavalli, nel 1911; due concorrenti della Mille Miglia fermi al passaggio a livello della Madonnina, nel 1928; un gruppo di mondine in partenza dalla stazione di Modena, nel 1941. Sono solo alcune delle 33.812 fotografie storiche della collezione creata da Giuseppe Panini, acquisendo i fondi di diversi fotografi modenesi, che sono ora consultabili online sul sito agomodena.it.

All’indomani dello spettacolo “Specchi di comunità. Volti, storie, vite di Modena”, portato in scena con grande successo di pubblico ad Ago Off grazie alla collaborazione di Fondazione Ago ed Emilia-Romagna Teatro ERT / Teatro nazionale, dedicato proprio alla valorizzazione di quel patrimonio fotografico, infatti, quelle immagini sono state pubblicate andando ad arricchire la navigazione nella storia di Modena. Si tratta di fotografie che documentano le trasformazioni urbanistiche, sociali e politiche della città e del territorio.

Sono ormai oltre 130 mila le fotografie storiche che si possono consultare negli archivi digitali gestiti da Fondazione Ago, organizzate per argomenti, autori, periodi, luoghi.

La collezione di Giuseppe Panini, oggi patrimonio di Fondazione di Modena affidato ad Ago,

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comprende le fotografie dei fondi degli studi fotografici Orlandini e Bandieri, operanti tra il 1870 e il 1980, e del fotoamatore Ferruccio Testi, attivo in campo sportivo tra il 1910 e il 1940, oltre ad altre immagini di altri autori, come Ferruccio Sorgato, che arricchiscono il racconto visivo della città e della sua comunità. Fanno parte della collezione Panini anche pubblicazioni, attrezzature fotografiche d’epoca e arredi degli studi fotografici. I materiali fotografici sono innumerevoli: 64.746 negativi su lastra di vetro, 279.711 negativi su pellicola, 37.667 stampe positive, 1.016 diapositive.

Tante le curiosità tra le fotografie pubblicate: dall’abbattimento delle mura dalla Barriera Garibaldi fino al Baluardo San Pietro (ora Viale Martiri della Libertà) tra il 1911 il 1913 ai passeggeri di un tram, nel 1940, con bigliettaia all’opera; fino a un corso di dattilografia per donne del 1935 o a un dopo partita allo stadio Comunale, nel 1925, con i calciatori canarini nello spogliatoio, dove si riconoscono Mazzoni, Pedrazzi, Vezzani, Scacchetti, Dugoni e Breviglieri.

Foto dell'autore

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