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Carpi, in piazzale Re Astolfo il concerto di Eugenio Finardi

Carpi, in piazzale Re Astolfo il concerto di Eugenio Finardi

Mercoledì 29 luglio, alle 21.30, per la rassegna 'CarpInMusica', arriva l’artista milanese

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Dopo oltre cinquant’anni di carriera, Eugenio Finardi, autore di brani straordinari e indimenticabili come “Musica ribelle”, “Extraterrestre”, “Scimmia” e “La radio” non ha ancora smesso di scrivere e suonare: mercoledì 29 luglio l’artista milanese sarà a Carpi, sul palco di piazzale Re Astolfo con “Tutto Finardi”, lo spettacolo che attraversa le canzoni più significative del suo vasto repertorio e arriva a “Tutto”, l’album di inediti pubblicato nel 2025, un lavoro sorprendente per sonorità innovative e per la creatività inesauribile di un artista capace di raccontare il presente con profondità e lucidità.

Finardi sarà accompagnato in scena da tre musicisti di grande sensibilità contribuiscono a costruire atmosfere coinvolgenti e mai prevedibili: Giuvazza Maggiore alla chitarra, Maximilian Agostini a tastiere e basso, Claudio Arfinengo a batteria e percussioni.

Il concerto, che fa parte della rassegna “CarpInMusica” ed è una coproduzione tra il Teatro Comunale di Carpi e Imarts, inizia alle 21.30.

I biglietti (al costo di 25 euro più diritti di prevendita) sono in vendita sul circuito TicketOne e alla Biglietteria del Teatro Comunale (martedì dalle 10 alle 14 e nel giorno dello spettacolo dalle 17.30).

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