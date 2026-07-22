Tragedia a Carpi: muore a 17 anni dopo 11 giorni dall'incidente in moto

Lutto nel carpigiano per la morte ad appena 17 anni di Nicolas Caliendo. Il ragazzo, residente a Rolo, era rimasto gravemente ferito venerdì 10 luglio in un incidente in moto avvenuto sulla strada statale Romana nord tra Carpi e Novi. Ricoverato al Maggiore di Bologna, è deceduto ieri, dopo 11 giorni, nonostante il tentativo dei medici di salvargli la vita.

Caliendo viaggiava sulla sua Yamaha 125 dopo una serata con amici a Carpi e - per cause ancora in corso di accertamento - ha sbandato uscendo di strada.

A trovare il ragazzo privo di sensi era stato il padre che, non vedendo il figlio tornare a casa, si era messo alla sua ricerca. Nicolas lascia nel dolore i genitori e tre fratelli.