Spaccio di droga a Modena, 18 arresti: tre uomini finiscono in carcere

Questa mattina la polizia di Modena ha disposto misure cautelari nei confronti di otto persone per detenzione e traffico di sostanze stupefacenti.

Al culmine di una complessa indagine sviluppatasi da giugno 2023 a maggio 2024, sono finiti in carcere tre uomini, quattro agli arresti domiciliari e uno avrà l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria

Nel corso dell’indagine sono state arrestate nella flagranza di reato di detenzione e cessione di stupefacenti 18 persone. L’indagine ha inoltre portato al sequestro di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente, per un totale di 3063.98 grammi di cocaina e 70426.31 grammi di hashish, nonché al sequestro di cospicue di denaro, risultate essere provento dell’attività illecita, per un importo complessivo di 44.580 euro.