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Spilamberto, tunisino alla guida ubriaco, con precedenti e senza patente, semina il panico alla Fiera: denunciato

Spilamberto, tunisino alla guida ubriaco, con precedenti e senza patente, semina il panico alla Fiera: denunciato

Il 21enne, attraversando contromano via delle Monache fino a piazzale Rangoni, ha rischiato di investire più persone che hanno scartato l'auto all'ultimo minuto

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Il fatto è accaduto giovedì sera intorno alle 23 in centro storico a Spilamberto, durante la tradizionale Fiera di San Giovanni. Un'auto, guidata da un giovane, ha attraversato le vie del paese rischiando di investire passanti e visitatori creando panico e la mente di tanti è inevitabilmente corsa all'attentato di Modena di 16 maggio.

Diverse anche le reazioni politiche e sui social, a volte non legate al contesto di quanto avvenuto.

A qualche giorno di distanza, grazie alla polizia locale, abbiamo quindi ricostruito nei dettagli l'accaduto. Fortunatamente non si è trattato di un tentativo di emulazione del folle gesto di El Koudri, ma la dinamica dell'incidente desta comunque preoccupazione.

Un ragazzo di 21 anni nato in Tunisia, ma da molti anni residente con la famiglia a Spilamberto, con precedenti penali, si è messo alla guida in evidente stato di ebbrezza di un'auto di un conoscente, pur non avendo la patente.

L'ebbrezza e l'incapacità alla guida hanno generato il caos. Il 21enne attraversando contromano via delle Monache fino a piazzale Rangoni, ha rischiato di investire più persone che hanno scartato l'auto all'ultimo minuto. A quel punto diversi testimoni hanno allertato le forze dell'ordine. Sul posto è giunta immediatamente la polizia locale che ha intimato l'alt all'automobilista il quale però non si è fermato ed ha tentato la fuga. Ha poi abbandonato il mezzo poco distante in via Savani ed è scappato a piedi. La polizia locale lo ha rintracciato dopo circa mezz'ora: portato al Comando, è stato fotosegnalato e denunciato per guida senza patente e resistenza.

Foto Fiera di San Giovanni

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La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

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